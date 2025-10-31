Стоимость патентов для мигрантов в Москве могут повысить до 10 000 рублей

30 октября законодательное собрание Забайкальского края утвердило увеличение стоимости трудового патента для иностранных работников, которое вступит в силу с 2026 г. Согласно решению, ежемесячный платеж по налогу на доходы физических лиц для мигрантов составит более 14 000 руб., что почти на 1000 руб. превышает действующий тариф. В региональном парламенте заявили, что данная мера позволит пополнить бюджет края более чем на 1 млрд руб.