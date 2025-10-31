Стоимость патентов для мигрантов в Москве могут повысить до 10 000 рублей
Власти Москвы предложили увеличить стоимость патентов для иностранных граждан с 8900 руб. в месяц до 10 000 руб. Об этом сообщила замглавы департамента экономической политики и развития столицы, начальник управления налогового анализа Дарья Мурченко в ходе заседания комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике, передает «Интерфакс».
Он пояснила, что московские власти ежегодно пересматривают размер регионального коэффициента так, чтобы плата за патент отражала изменение средней заработной платы в Москве.
Мурченко уточнила, что стоимость патента рассчитывается на основе трех компонентов. В них входит базовая стоимость, установленная Налоговым кодексом, федеральный коэффициент-дефлятор и региональный коэффициент.
30 октября законодательное собрание Забайкальского края утвердило увеличение стоимости трудового патента для иностранных работников, которое вступит в силу с 2026 г. Согласно решению, ежемесячный платеж по налогу на доходы физических лиц для мигрантов составит более 14 000 руб., что почти на 1000 руб. превышает действующий тариф. В региональном парламенте заявили, что данная мера позволит пополнить бюджет края более чем на 1 млрд руб.