В отношении блогера Лизы Миллер возбудили дело о легализации средств

7 марта в Краснодарском крае задержали блогера Александру Митрошину и на следующий день доставили в Москву. Следствие полагает, что блогер приобрела более 127 млн руб. в результате уклонения от уплаты налогов и легализовала часть этих средств через покупку недвижимости в Москве. Она признала свою вину в полном объеме. Сообщалось, что сумма легализованных средств составила около 60,2 млн руб.