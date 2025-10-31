В отношении блогера Лизы Миллер возбудили дело о легализации средств
Следственные органы Главного следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по Москве возбудили уголовное дело о легализации средств в отношении блогера Лизы Миллер (настоящее имя – Елизавета Батюта). Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Батюту подозревают по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Максимальное наказание по данной статье составляет лишение свободы на срок до пяти лет.
По данным следствия, в период с 2020 по 2022 г. блогер не уплатила налоги на сумму свыше 130 млн руб. Чтобы создать видимость законного владения этими средствами, Батюта провела ряд финансовых операций для их легализации.
В настоящее время она находится в иностранном государстве. В ближайшее время следователи Главного следственного управления Москвы намерены заочно предъявить ей обвинения и объявить в розыск.
7 марта в Краснодарском крае задержали блогера Александру Митрошину и на следующий день доставили в Москву. Следствие полагает, что блогер приобрела более 127 млн руб. в результате уклонения от уплаты налогов и легализовала часть этих средств через покупку недвижимости в Москве. Она признала свою вину в полном объеме. Сообщалось, что сумма легализованных средств составила около 60,2 млн руб.
В июне Чертановский суд Москвы продлил Митрошиной домашний арест по делу о легализации денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Статья предусматривает до семи лет лишения свободы. Ранее следователи также возбудили дело о неуплате налогов в отношении блогера, но прекратили его после погашения части долга.