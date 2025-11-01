В ОП поддержали сокращение количества согласий при обработке персональных данных
Член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ Евгений Машаров выступил в пользу сокращения бумажных согласий и электронных галочек при обработке персональных данных. Об этом он заявил ТАСС.
По словам Машарова, это может способствовать предотвращению нарушений прав граждан и исключению дополнительного канала кражи персональных данных.
Он также поддержал инициативу Роскомнадзора о введении отраслевых стандартов. Машаров отметил, что в ОП готовы обсудить стандарт с ведомством и операторами персональных данных, а также начать внедрять его.
Глава Роскомнадзора Андрей Липов 31 октября заявил, что институт согласий на обработку персональных данных окончательно устарел, поэтому его нужно заменить на отраслевые стандарты. Он также рассказал, что инициативы, разработанные РКН, были переданы в правительство, чтобы включить их во второй пакет мер по борьбе с мошенничеством.