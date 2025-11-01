В ОП поддержали сокращение количества согласий при обработке персональных данных

Глава Роскомнадзора Андрей Липов 31 октября заявил, что институт согласий на обработку персональных данных окончательно устарел, поэтому его нужно заменить на отраслевые стандарты. Он также рассказал, что инициативы, разработанные РКН, были переданы в правительство, чтобы включить их во второй пакет мер по борьбе с мошенничеством.