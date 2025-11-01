Газета
Участвующий в спецоперации американец поблагодарил Путина за гражданство РФ

Американец Дерек Хаффман, который эмигрировал в Россию и сейчас служит в зоне спецоперации, поблагодарил президента страны Владимира Путина за возможность получить российское гражданство. Об этом он заявил ТАСС.

«Хочу поблагодарить президента Путина, Россию, российский народ, который так поддерживал меня и мою семью и принял нас с распростертыми объятиями», – рассказал Хаффман, добавив, что он считает большой честью стать гражданином РФ. 

Он добавил, что его семья также подаст заявления на оформление российского гражданства. По его словам, они сделают это в течение следующей недели или двух.

В начале июня «РИА Новости» сообщало, что Хаффман вступил в российскую армию и собирается служить в зоне спецоперации. По данным агентства, гражданин США вместе с семьей переехал в Россию весной 2024 г.

25-июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о Хаффмане, поэтому переадресовал вопрос о нем в Минобороны. «Если он приехал в Россию, то он мог, конечно, подписать контракт с Министерством обороны, и мог это сделать только добровольно. Никто к нему принудить не мог. Сделал ли он это или нет, мы не располагаем такой информацией», – сказал Песков.

