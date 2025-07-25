Песков переадресовал вопрос о гражданине США Дереке Хаффмане в Минобороны
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о гражданине США Дереке Хаффмане, который эмигрировал в Россию и заключил контракт с Минобороны, поэтому переадресовал вопрос о нем в оборонное ведомство. Об этом он заявил в ходе брифинга.
«Если он приехал в Россию, то он мог, конечно, подписать контракт с Министерством обороны, и мог это сделать только добровольно. Никто к нему принудить не мог. Сделал ли он это или нет, мы не располагаем такой информацией», – сказал Песков.
В начале июня «РИА Новости» сообщало, что Хаффман вступил в российскую армию и собирается служить в зоне спецоперации. По данным агентства, гражданин США вместе с семьей переехал в Россию весной 2024 г.