Росстандарт намерен утвердить около 2100 ГОСТов в 2026 году

Ведомости

Росстандарт утвердил программу национальной стандартизации на 2026 г. Ведомство планирует работу почти над 4000 документов, из которых около 2100 ГОСТов предполагается утвердить, говорится в сообщении службы.

По данным Росстандарта, порядка 700 новых ГОСТов будут направлены на обеспечение технологического лидерства, еще около 450 – на создание комфортной и безопасной среды для жизни.

«Ключевые направления – технологическое лидерство, устойчивая и динамичная экономика, комфортная и безопасная среда для жизни. Более половины предложений на 2026 г. сосредоточены вокруг этих трех целей», – отметил глава Росстандарта Антон Шалаев.

В числе ключевых сфер работы названы станкоинструментальная продукция, робототехника, беспилотные авиационные системы, развитие высокоскоростных магистралей, безопасность продукции АПК и пищевой отрасли, программно-аппаратная защита критической инфраструктуры, создание доступной среды для маломобильных граждан, пожарная и промышленная безопасность, медицинские изделия и многие другие.

26 сентября сообщалось, что Росстандарт утвердил новый ГОСТ для пива, который вступит в силу 1 января 2027 г. Документ разрабатывался с 2019 г. и заменит действующий с 2012 г. регламент.

