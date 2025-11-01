Газета
Главная / Общество /

Нацгвардия США участвовала в разгоне беспорядков на Хэллоуин в Вашингтоне

Ведомости

Подразделения национальной гвардии США привлекли к разгону участников беспорядков, вспыхнувших в Вашингтоне в ночь на Хэллоуин. Об этом сообщил журналист Энди Нго в соцсети X, опубликовав видео с места событий.

По его данным, военнослужащие нацгвардии совместно с полицией реагировали на массовые нарушения общественного порядка, устроенные группами молодежи. На опубликованных кадрах видно, как силовики вытесняют участников беспорядков с улиц.

С июня президент Дональд Трамп начал направлять федеральные силы в крупные города для борьбы с преступностью и обеспечения безопасности. До этого подобные меры предпринимались в Вашингтоне, а также в Лос-Анджелесе и Чикаго.

6 октября власти Иллинойса и Чикаго подали иск против администрации в федеральный суд, оспаривая развертывание 300 бойцов нацгвардии, направленных для «защиты федеральных сотрудников и имущества».

