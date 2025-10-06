Газета
Главная / Политика /

Власти Иллинойса подали в суд на администрацию Трампа из-за нацгвардии

Ведомости

Власти штата Иллинойс и города Чикаго обратились в федеральный суд с иском против администрации президента США Дональда Трампа, оспаривая развертывание сил национальной гвардии. Об этом сообщает CNN со ссылкой на текст судебного документа.

«Развертывание федеральных войск в Иллинойсе является явно незаконным», – говорится в иске.

Отмечается, что истцы просят суд прекратить незаконную, опасную и неконституционную федерализацию подразделений национальной гвардии.

Иск подан через день после того, как Белый дом сообщил о направлении в Чикаго 300 бойцов нацгвардии для «защиты федеральных сотрудников и имущества». Эта мера повторяет шаги, предпринятые до этого Трампом в Лос-Анджелесе и Вашингтоне.

До этого сообщалось, что в Чикаго были размещены подразделения погранично-таможенной службы, начавшие задержания. Губернатор Иллинойса Джей Прицкер заявлял, что прибывшие силовики вооружены и занимаются запугиванием жителей.

11 августа Трамп объявил о взятии под федеральный контроль полиции Вашингтона и направлении в столицу национальной гвардии. Президент подчеркивал, что намерен «навести порядок» и в других крупных городах страны, включая Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Чикаго.

