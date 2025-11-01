ВЦИОМ: 81% россиян гордятся гражданством России

Почти половина участников исследования (43%) заявили, что в первую очередь определяют себя как граждан России. Еще 60% респондентов считают, что многонациональность делает страну сильнее. 23% не видят влияния этого фактора, 9% считают его ослабляющим, 8% затруднились с ответом.