ВЦИОМ: 81% россиян гордятся гражданством России
Большинство россиян – 81% – заявили, что гордятся тем, что они граждане России. Такие данные приводит аналитический центр ВЦИОМ по итогам опроса, приуроченного ко Дню народного единства.
Наиболее высокие показатели отмечены среди зумеров (88%), представителей реформенного поколения 1968–1981 г. р. (82%) и поколения оттепели (81%).
Почти половина участников исследования (43%) заявили, что в первую очередь определяют себя как граждан России. Еще 60% респондентов считают, что многонациональность делает страну сильнее. 23% не видят влияния этого фактора, 9% считают его ослабляющим, 8% затруднились с ответом.
Согласно опросу, 52% россиян уверены, что спецоперация сплотила общество. 24% считают, что она скорее разобщила граждан, 14% не увидели изменений.
Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 26 октября по телефону среди 1600 россиян старше 18 лет. Максимальная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
31 октября ВЦИОМ публиковал результаты опроса о президенте Владимире Путине. По данным исследования, 78,4% опрошенных россиян доверяют лидеру страны. А его работу на посту главы государства одобряют 74,2% граждан.