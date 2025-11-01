Газета
Общество

Еще двоим подозреваемым в ограблении Лувра предъявили обвинения

Ведомости

Двоим подозреваемым в ограблении Лувра, который арестовали 29 октября, предъявили обвинения. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на прокуратуру Парижа. 

 Le Parisien сообщает, что одного из задержанных отпустили без предъявления обвинений. Об этом газете рассказали его адвокаты София Бугрин и Ноэми Горин. 

Ограбление произошло утром 19 октября. Четверо злоумышленников, использовав автогидроподъемник, проникли в музей через окно, вскрыли витрины в Галерее Аполлона и похитили девять ювелирных украшений, принадлежавших французским королевам и императрицам. Среди похищенного – тиары, серьги, ожерелья и броши. Одна из корон была повреждена и оставлена на месте преступления. Ущерб от кражи оценивается в 88 млн евро.

На данный момент французскими властями задержано несколько подозреваемых. Парижская прокуратура сообщила о задержании двух мужчин 26 октября, которые частично признали свою вину. Позднее, 30 октября, появились сообщения о задержании еще пяти подозреваемых. По данным СМИ, личность первых двух задержанных была установлена по образцам ДНК, оставленным на месте преступления.

