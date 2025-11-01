МВД: из Московского региона выдворят около 7000 иностранцев
В Москве принято решение об административном выдворении 2700 иностранных граждан. Из них свыше 1300 человек помещены в центр временного содержания. В Подмосковье объявлено о скором выдворении 4300 иностранцев.
Из страны в рамках операции выдворены уже 803 приезжих, депортировано 43 человека. Кроме того, 6000 иностранцам запрещен въезд в Россию.
29 октября стало известно, что в Московской области 96 трудовых мигрантов из Африки, Азии и Латинской Америки оштрафовали на 5000 руб. с последующим выдворением из России. На сотрудников складского комплекса в Коледино составили 142 административных протокола.
Судебные приставы за восемь месяцев 2025 г. выдворили из РФ около 35 000 иностранцев во время миграционной амнистии, писали «Ведомости». За январь – апрель 2024 г. сотрудники ФССП выдворили из страны 21 700 человек. А в 2025 г. за аналогичный период эта цифра составила 19 100 мигрантов (-12%), следует из статистики ведомства. За весь прошлый год приставы выдворили 88 000 нелегальных мигрантов.