МВД: из Московского региона выдворят около 7000 иностранцев

Ведомости

В Москве и Подмосковье планируется выдворить около 7000 иностранных граждан в рамках операции «Нелегал-2025» за нарушения миграционного законодательства. Об этом сообщил начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД по Москве Владимир Васенин, передает «Интерфакс».

В Москве принято решение об административном выдворении 2700 иностранных граждан. Из них свыше 1300 человек помещены в центр временного содержания. В Подмосковье объявлено о скором выдворении 4300 иностранцев.

Из страны в рамках операции выдворены уже 803 приезжих, депортировано 43 человека. Кроме того, 6000 иностранцам запрещен въезд в Россию. 

29 октября стало известно, что в Московской области 96 трудовых мигрантов из Африки, Азии и Латинской Америки оштрафовали на 5000 руб. с последующим выдворением из России. На сотрудников складского комплекса в Коледино составили 142 административных протокола.

Судебные приставы за восемь месяцев 2025 г. выдворили из РФ около 35 000 иностранцев во время миграционной амнистии, писали «Ведомости». За январь – апрель 2024 г. сотрудники ФССП выдворили из страны 21 700 человек. А в 2025 г. за аналогичный период эта цифра составила 19 100 мигрантов (-12%), следует из статистики ведомства. За весь прошлый год приставы выдворили 88 000 нелегальных мигрантов.

