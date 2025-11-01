Первые стандарты РКН по личным данным появятся в образовании, туризме и ЖКХ
Роскомнадзор заменит систему сбора согласий лиц отраслевыми стандартами обработки персональных данных, передает «Коммерсантъ FM» со ссылкой на службу. Они начнут действовать для образования, здравоохранения, туризма и ЖКХ.
Инициатива направлена на упрощение контроля за персональными данными для граждан. Как заявлял глава РКН Андрей Липов, человеку «сложно контролировать накопленные согласия и отстаивать свои права».
Новые стандарты установят перечень необходимых данных, сроки их хранения, порядок уничтожения информации и правовые основания для обработки. Разработка этих стандартов будет осуществляться совместно с федеральными ведомствами.
1 ноября «Коммерсантъ FM» сообщил, что Роскомнадзор может внести в Госдуму предложения о стандартах по персональным данным в эту осеннюю сессию. Липов говорил, что правительство может включить инициативу во второй пакет по борьбе с мошенничеством.
В марте РКН разработал перечень методов и требований к обезличиванию персональных данных, писали «Ведомости» со ссылкой на проект приказа службы. Согласно проекту, оператор персональных данных при обезличивании теперь должен гарантировать, что после этого данные не могут быть восстановлены без дополнительной информации.