Первые стандарты РКН по личным данным появятся в образовании, туризме и ЖКХ

1 ноября «Коммерсантъ FM» сообщил, что Роскомнадзор может внести в Госдуму предложения о стандартах по персональным данным в эту осеннюю сессию. Липов говорил, что правительство может включить инициативу во второй пакет по борьбе с мошенничеством.