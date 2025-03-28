Роскомнадзор разработал порядок обезличивания данных

В августе 2024 г. Владимир Путин подписал закон, который вносит изменения в закон «О персональных данных», и устанавливает особенности обработки и оборота обезличенных ПД. Закон вступает в силу 1 сентября 2025 г. Операторы данных должны будут по требованию Минцифры обезличивать информацию, а правила этого устанавливаются правительством по согласованию с ФСБ. В свою очередь Минцифры будет формировать наборы обезличенных данных по определенному признаку для работы с ними, а также будет обязано обеспечить конфиденциальность этих данных. В Минцифры отметили, что такое обезличивание данных полностью исключает возможность установления личности.