В России предложили регулировать работу с обезличенными данными

Во ФСТЭК предложение АБД не комментировали. Но в АНО «Цифровая экономика» объяснили, что обсуждаемые вопросы важны с учетом того, что нормативные правовые акты по методам обезличивания данных должны быть приняты в рамках закона о таких данных, подписанного 8 августа.