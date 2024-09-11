В России предложили регулировать работу с обезличенными данными
Ассоциация больших данных (АБД; объединяет «Сбер», «Яндекс», VK и др.) предложила ФСТЭК России регулировать работу с обезличенными персональными данными, чтобы исключить риски их деобезличивания. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет профильного комитета по защите информации ФСТЭК за август.
АБД считает нужным закрепить технологии обработки и обмена данными, а также описание каждого класса технологий и подходы к оценке рисков. В ассоциации также перечислили риски деобезличивания, среди которых сопоставление данных, определение лица за счет его уникальных характеристик и др.
Во ФСТЭК предложение АБД не комментировали. Но в АНО «Цифровая экономика» объяснили, что обсуждаемые вопросы важны с учетом того, что нормативные правовые акты по методам обезличивания данных должны быть приняты в рамках закона о таких данных, подписанного 8 августа.
Он вносит изменения в закон «О персональных данных». Изменения касаются порядка обезличивания персональных данных, их обработки и оборота. В частности, операторы данных должны будут по требованию Минцифры обезличивать информацию. Минцифры же обязано обеспечить конфиденциальность этих данных. В Минцифры газете заявили, что такое обезличивание данных полностью исключает возможность установления личности.