Способен ли ИИ предсказывать смерть человека по его банковскому счету

Способен ли ИИ предсказывать смерть человека по его банковскому счетуТакие умения нейросетей обсуждались на Финансовом конгрессе Банка России
Современные ИИ-модели способны предсказывать продолжительность жизни на основе банковских транзакций человека, рассказал генеральный директор Института искусственного интеллекта AIRI (ранее – Институт искусственного интеллекта Сбербанка) Иван Оселедец 5 июля на Финансовом конгрессе Банка России.
«Банки сидят на огромных уникальных массивах данных, которых вы не найдете в интернете. <...> В целом, сейчас есть модели, которые по последовательности транзакций клиентов могут предсказать, сколько вам осталось жить. То есть это совершенно уникальные данные», – отметил Оселедец.
Речь идет об аналитике больших данных с помощью моделей искусственного интеллекта. Машинное обучение позволяет предсказывать любые вещи, вопрос в том, с какой точностью мы можем это делать, отмечает гендиректор Dbrain, автор Telegram-канала AI Happens Алексей Хахунов. «В нашу эпоху банковские транзакции хранят информацию про все, поэтому можно предсказать когда человек разведется, с какой вероятностью поедет в отпуск и прочее. Аналогичные модели используются, например, для предсказания преступности в городе, финансовых кризисов, открытия следующего магазина», – рассуждает он. Например, банки могут использовать такие данные для расчета рисков невыплаты кредита в течение пяти лет, добавил Хахунов.
Данные банковских транзакций – очень серьезный вид персональной информации, потому что на основе того, что именно человек покупает, в каком количестве и когда, можно многое узнать о человеке, соглашается ИИ-архитектор ГК «Самолет», эксперт Альянса в сфере ИИ Андрей Комиссаров. «Например, можно посмотреть, насколько здоровое ваше питание и чем вы в принципе питаетесь. Сколько вы отдыхаете по времени, посещаете ли спортзал и так далее», – объяснил он.
Транзакции косвенно показывают, где человек был, что ел, какие лекарства покупал, какими услугами пользовался, ездил на машине или на метро, как часто бывал в отпуске, какими медицинскими услугами пользовался, подтверждает директор по развитию технологий искусственного интеллекта «Яндекса» Александр Крайнов. «Возможно, в этих данных можно найти важные закономерности, в том числе и связанные со здоровьем», – подтверждает он.
Руководитель департамента расследований T.Hunter, эксперт рынка НТИ SafeNet Игорь Бедеров приводит в пример данные об оплате посещений врачей-онкологов, нотариуса, оформление завещания, переоформление собственности на супругу или детей или осуществление покупки в бюро ритуальных услуг – все это может характеризовать человека определенным образом. По сути, такая аналитика – это лидогенерация, то есть возможность за счет оценки финансовых транзакций, за счет паттернов поведения, определять потенциальную покупательскую способность, отмечает эксперт.
Но, по словам Крайнова, таких моделей сейчас нет. Подобный функционал уже реализован в приложениях мобильных устройств, парирует Комиссаров. Например, по его словам, рассчитать продолжительность жизни также можно в приложении Samsung на основе веса, роста, возраста и привычек пользователя, в частности, количества пройденных шагов. «Но это, конечно, гораздо более грубые данные, потому что там нет данных о медикаментах или о врачах, но даже на них можно получить данные о продолжительности жизни», – считает он.
Важный вопрос – насколько банки в принципе имеют юридическое право собирать такую аналитику, подчеркивает Комиссаров. Это зависит от формулировок пользовательских соглашений, и скорее всего такие данные можно анализировать в анонимизированном виде, то есть смотреть данные без привязки к конкретному человеку, добавил эксперт.
В декабре 2023 г. «Ведомости» писали, что Минцифры разработало поправки к закону «О персональных данных (ПД)», согласно которым компании–операторы ПД смогут обезличивать данные своих клиентов самостоятельно или же передавать их Минцифры в оригинальном виде. В феврале на «Инфофоруме-2024» замминистра цифрового развития Александр Шойтов сообщил, что законопроект об обезличивании ПД может быть принят Госдумой уже в весеннюю сессию.
В октябре 2019 г. президент Владимир Путин утвердил Национальную стратегию развития ИИ на период до 2030 г., в рамках которой был утвержден федеральный проект «Искусственный интеллект» сроком реализации до конца 2024 г. Куратором федпроекта назначен вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он предусматривает бюджетное финансирование в размере 27,4 млрд руб. и внебюджетное в размере 4,1 млрд.
По словам опрошенных «Ведомостями» экспертов за такую разработку могут взяться любые крупные банки типа «Сбера», Альфа-банка и Т-банка. По мнению Бедерова, электронный финтех и ритейл безусловно займутся подобного рода технологиями. «Сбербанк и прочие, будут заинтересованы в том, чтобы анализировать финансовые транзакции и предсказывать появление покупательской способности на различные категории товаров и даже на примерные цены на них, – говорит он. – Для конечного клиента такого рода информация может быть продана через те же самые технологии «Яндекс.Директ» и прочее для того, чтобы поймать свою целевую аудиторию». Так, сервисы Сбербанка уже несколько лет предлагают сформировать оценку помещения для покупки или аренды с точки зрения покупательской способности, среднего чека, приобретаемых категорий товаров, говорит Бедеров.