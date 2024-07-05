Способен ли ИИ предсказывать смерть человека по его банковскому счету

По словам опрошенных «Ведомостями» экспертов за такую разработку могут взяться любые крупные банки типа «Сбера», Альфа-банка и Т-банка. По мнению Бедерова, электронный финтех и ритейл безусловно займутся подобного рода технологиями. «Сбербанк и прочие, будут заинтересованы в том, чтобы анализировать финансовые транзакции и предсказывать появление покупательской способности на различные категории товаров и даже на примерные цены на них, – говорит он. – Для конечного клиента такого рода информация может быть продана через те же самые технологии «Яндекс.Директ» и прочее для того, чтобы поймать свою целевую аудиторию». Так, сервисы Сбербанка уже несколько лет предлагают сформировать оценку помещения для покупки или аренды с точки зрения покупательской способности, среднего чека, приобретаемых категорий товаров, говорит Бедеров.