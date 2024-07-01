Валерий Зорькин выступил против наделения ИИ личными правами

Юрист Гарегин Митин при этом пояснил, что применение любых технических и технологических средств должно иметь свои пределы. По его мнению, история уже показала, что бездумное применение даже простых в сравнении с ИИ технологий, например генетического скрининга, или прием новых лекарственных средств приводили к печальным последствиям. «ИИ – это общее благо в масштабах всей страны и всего мира, а значит, будет такое конституционное право на доступ к его возможностям для реализации прав и законных интересов, достижения законных целей: не читить с написанием ВКР, а разгадывать содержание древних надписей», – предположил он.