Главные заявления трех дней ПМЮФа

Главные заявления трех дней ПМЮФаЗаконопроект о праве на жизнь нерожденных детей, неплательщиков алиментов оставят без футбола, а эмодзи могут признать экстремистскими
Главная тема XII Петербургского международного юридического форума в этом году – «Право – основа глобального равновесия». «Ведомости» собрали главные заявления участников ПМЮФ-2024, озвученные в первые дни на крупнейшей юридической дискуссионной площадке.
28 июня
Минюст занялся гуманизацией уголовного права
Министерство юстиции работает над проектом концепции уголовно-правовой политики России. Она предусматривает расширение оснований для наказаний, не связанных с лишением свободы. Об этом сообщил министр юстиции Константин Чуйченко на пленарном заседании Международного молодежного юридического форума (проходит в рамках ПМЮФа). В рамках гуманизации уголовного права Минюст предлагает ввести более 65 составов преступлений с наказанием в виде принудительных работ в качестве основного. Чуйченко обратил внимание, что число повторных преступлений после исправительных центров «кратно ниже», чем рецидивов после мест лишения свободы.
Бастрыкин хочет вернуть смертную казнь
На фоне роста числа особо тяжких преступлений председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин предлагает рассмотреть вопрос о снятии моратория на смертную казнь. «Почему нам не снять мораторий с учетом того, что растет число тяжких преступлений, и вернуть смертную казнь в наше законодательство?» – сказал он.
Дело в том, что по нынешней версии конституционных норм смертная казнь в РФ могла бы применяться только в случае введения суда присяжных на территории всей страны, и по тем преступлениям, в отношении которых действует тот самый суд присяжных. Присяжные потенциальных террористов, к примеру, давно не судят.
Бастрыкин указал на позицию юристов, которые говорят, что для этого нужно вносить изменения в Конституцию РФ и проводить референдум. Впрочем, по мнению главы СК, достаточно издать указ президента об отмене моратория на смертную казнь.
За 1,5 года у чиновников изъяли 3300 квартир и домов
Российские судебные приставы за 2023 г. и пять месяцев 2024 г. передали в доход государства более 3300 квартир и домов, приобретение которых госслужащими не было подтверждено легальными доходами, рассказал директор Федеральной службы судебных приставов – главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов.
«В уполномоченные органы передано более 1,2 трлн ценных бумаг и порядка 10 400 объектов иного имущества, в том числе 3300 квартир и домов, 115 транспортных средств, 427 предметов роскоши – часы, ручки, монеты, картины», – сообщил он в интервью ТАСС.
27 июня
Медведев заявил о праве на коллективную самооборону
В ответ на хищение активов у государства может возникнуть право на индивидуальную и коллективную самооборону, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев на пленарном заседании ПМЮФа. Он уточнил, что Россия вынуждена принимать ответные меры в соответствии с принципом взаимности. «В прошлом месяце был издан указ президента России об изъятии активов США и потворствующих им лиц. В ближайшее время будут приняты реализующие его законодательные изменения», – пообещал он. Конкретную сумму Медведев не назвал, но заверил, что добросовестных иностранных инвесторов это не коснется.
Зампред Совбеза призвал разблокировать и возвратить суверенные активы России. «Мы призываем всех ответственных членов международного сообщества выступить против вопиющего нарушения международного права, воздержаться от поддержки и признания таких преступлений, чтобы в дальнейшем избежать обвинений в соучастии», – обратился он. Главная цель «санкционного шторма», по мнению Медведева, – нанести максимальный ущерб как можно большему числу людей из «ненавистных» для них стран. В частности, санкции США являются грубым нарушением Устава ООН, а их число бьет все рекорды, подчеркнул он.
Новых граждан отправили на спецоперацию
Около 10 000 мигрантов, которые получили российское гражданство, отправились в зону проведения спецоперации на Украине, рассказал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на сессии «Правовые аспекты миграционной политики в современной России». Он уточнил, что их отправляют служить в тыловые подразделения, которые строят укрепления. «Мы стали реализовывать положения Конституции и наших законов о том, что лица, получившие гражданство, должны встать на воинский учет и, в случае необходимости, принять участие в специальной военной операции», – сказал Бастрыкин. По его словам, следователи «более 30 000 [человек] уже отловили таких получивших гражданство, но не желающих встать на воинский учет, поставили на учет».
Сдачу экзамена по русскому запишут на видео
Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в свою очередь сообщил на ПМЮФе, что ведомство планирует усилить контроль за экзаменом по русскому языку для мигрантов. В частности, он предлагает внедрить обязательную видеофиксацию прохождения таких испытаний. «В принципе, эти требования предъявляются к выпускникам девятых классов наших школ, к выпускникам одиннадцатых классов наших школ. То есть здесь никакой предвзятости к приезжим нет. Закон должен быть одинаков для всех», – сказал Музаев в ходе сессии, посвященной правовым аспектам миграционной политики в современной России (цитата по «Интерфаксу»).
Неплательщиков алиментов оставят без футбола
Минюст и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России предлагают запретить неплательщикам алиментов посещать спортивные соревнования, так как стоимость входных билетов на них является высокой, а само посещение носит развлекательный характер.
«Рассматривается возможность введения для лиц, сведения о которых включены в реестр должников по алиментным обязательствам, ограничений на пользование "привилегией" в виде посещения официальных спортивных соревнований», – сказал директор ФССП – главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов на полях ПМЮФа (цитата по ТАСС). Закон о реестре алиментщиков вступит в силу 24 мая 2025 г. В него будут включать тех, кто привлекался к административной или уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних или недееспособных детей либо нетрудоспособных родителей. После включения в реестр информация о таких гражданах будет находиться в открытом доступе до тех пор, пока долг не будет погашен в полном объеме.
Право на жизнь закрепят законодательно
Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой («Единая Россия») анонсировал внесение в Госдуму законопроекта о признании права ребенка на жизнь и охрану здоровья до его рождения. Депутаты планируют сделать это в ближайшее время, сказал он на сессии «Защита традиционных ценностей. Свои и чужие».
Толстой утверждает, что о важности такого законопроекта говорят врачи. «Все мы вместе работаем над тем, чтобы создать законодательную базу новой России на основе наших традиций, ценностей», – уточнил депутат. По его словам, только тогда можно будет «выиграть эту борьбу».
К запрету абортов законопроект отношения не имеет, уточнил Толстой «Ведомостям». «Это о фетальной медицине (фетальным называют период с момента формирования плода в утробе матери и до рождения. – “Ведомости”)», – подчеркнул он. Толстой добавил, что основным автором законопроекта выступит единоросс Николай Николаев. Информацию о том, что документ не касается искусственного прерывания беременности, подтвердил «Ведомостям» и сам Николаев.
Толстой также анонсировал внесение законопроекта о запрете на усыновление детей гражданами стран, в которых разрешена смена пола.
С верующими в СИЗО проведут работу
На сессии «Пенитенциарная политика государства: роль в снижении рецидива. Международный опыт и достижения» директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Аркадий Гостев рассказал о появлении 204 должностей помощников начальников следственных изоляторов по работе с верующими.
По его словам, процесс по набору сотрудников уже начался. Помощники станут работать с людьми, исповедующими христианство, ислам, иудаизм и буддизм. Для этого строятся храмы. «Да, они небольшие, они скромные, потому что следственный изолятор сам по себе небольшой», – уточнил директор ФСИН. По его словам, в учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС) образовано 1450 мест для отправления религиозного культа. К осужденным и обвиняемым приходят 1498 священнослужителей.
26 июня
Ряд эмодзи предлагают признать экстремистскими
Генеральный директор АНО «Белый интернет» и член Совета при президенте по правам человека Элина Сидоренко предложила признать некоторые эмодзи экстремистским контентом.
«Мы в рамках “Белого интернета” инициировали обсуждение вопроса регулирования права эмодзи. Белоруссия была первой страной, которая официально признала некоторые эмодзи экстремистским контентом. <...> На сегодня ни у кого нет сомнений, что перепост общественно опасен. Но с эмодзи такая же ведь история», — заявила она на сессии «Роль искусственного интеллекта в противодействии пропаганде радикальной, экстремистской и террористической деятельности» (цитата по «Фонтанке»).
Сидоренко уточнила, что имеет в виду не лайки и дизлайки, которые суды уже иногда признают юридически значимыми действиями, а «картинки, которые могут носить радикальный характер». За них, по ее мнению, неужно предусмотреть юридическую ответственность.
Незыблемый мораторий
На конференции «Защита прав и конституционный контроль», которая состоялась в рамках ПМЮФа, глава Конституционного суда (КС) Валерий Зорькин заявил, что мера ограничения прав граждан не является постоянной величиной – насколько «подвижны» угрозы, настолько же «подвижны» и направленные на противодействие им соответствующие меры, а как следствие, и их конституционная оценка. «Но есть и пределы такой «подвижности». Для КС одним из таковых была и остается уверенность в недопустимости возобновления назначения и применения смертной казни в рамках действующей Конституции», – обозначил свою позицию председатель наивысшей инстанции.
Государственная идеология
После сессии Зорькин в беседе с журналистами заявил, что конституционный запрет на государственную идеологию подразумевает какую-то «частную» идеологию, а сама Конституция уже содержит общие ценности. «Судьба Родины, индивидуальные права и солидарность, социальное государство и, самое главное, права человека, принцип правового равенства – ну скажите, это идеологические принципы или нет?» – сказал он. Глава КС уточнил, что, как только начинается смена конституционных норм, это приводит к очень большим последствиям. «Моя позиция, что Конституция – это и есть идеология, никакой другой не надо», – подчеркнул Зорькин.
Организаторам IPO придумали аккредитацию
На ПМЮФе директор Московской биржи по развитию первичного рынка акций Яна Шенкланд сообщила, что Мосбиржа рассматривает введение аккредитации для организаторов первичных публичных размещений акций (IPO). Механизм позволит допускать к таким сделкам только проверенные компании, которые могут подтвердить качество своей работы, сообщила на ПМЮФе Шенкланд. Она предполагает, что аккредитация организаторов может проходить в виде экзамена, собеседования или проверки количественных и качественных показателей команды новых организаторов IPO с отсутствием истории работы.
Первый зампред Банка России Владимир Чистюхин в ходе дискуссии на ПМЮФ-2024 уточнил у Шенкланд, означает ли потенциальное введение аккредитации организаторов стремление ограничить эту нишу рынка только теми компаниями, которые считаются качественными. «Не так давно была встреча в Министерстве финансов как раз на тему IPO. И очень уважаемые организаторы – те, кого вы называете качественными, – сказали, что все могут сделать сами и никто им больше не нужен. Они призвали наконец закрыть эту лавочку, а то идут туда всякие… Вы ведь сейчас про это?» – спросил он.
Шенкланд отметила, что он «правильно прочитал между строк», но Мосбиржа не стремится к созданию олигополии среди организаторов IPO. Рынку нужны новые игроки, но они должны быть хорошего качества, подчеркнула она. «Тут важен критерий допуска этих людей, потому что они работают с эмитентами и помогают структурировать сделку, в некоторых случаях они могут адвайзить или советовать по ценовому диапазону, то есть они могут влиять на IPO», – добавила топ-менеджер.
Западных НКО меньше, но их финансирование растет
Количество структурных подразделений иностранных некоммерческих организаций (НКО) в России с 2020 г. сократилось почти вдвое, до текущих 55 организаций. Об этом рассказал заместитель министра юстиции Олег Свириденко на сессии «НКО без границ: государство и общество». «Полагаю, что не последнюю роль сыграло усиление контроля Министерства юстиции за их деятельностью и в целом государственная позиция, направленная на сохранение и укрепление суверенитета России», – подчеркнул он.
«Некоммерческие организации для коллективного Запада <...> – это система разрушений обществ в различных странах, это система воздействия на народы, на гражданское общество, потому что гражданское общество, не буду здесь физиологические параллели проводить, что это, не знаю, легкие, сердце или еще что-то в организме, но это чрезвычайно не просто важно, это жизненно важный орган», – сказала во время сессии официальный представитель МИД РФ Мария Захарова (цитата по ТАСС).
Как отметил Свириденко, американское финансирование в организации, признанные в России иноагентами, в прошлом году увеличилось. «Денежные вливания США в такие организации <...> в 2023 г. составили около 1,3 млрд руб. В 2022 г. – 785 млн руб.», – сказал замминистра юстиции. При этом, как он отметил, 23 страны практически полностью прекратили финансирование НКО, признанных в РФ иностранными агентами. В и числе Израиль, Швеция, Дания, Испания, Канада и др. «Это хорошая тенденция, пускай занимаются своими делами в своих странах», – добавил Свириденко (цитата по ТАСС).