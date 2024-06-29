Главные заявления трех дней ПМЮФа

«Рассматривается возможность введения для лиц, сведения о которых включены в реестр должников по алиментным обязательствам, ограничений на пользование "привилегией" в виде посещения официальных спортивных соревнований», – сказал директор ФССП – главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов на полях ПМЮФа (цитата по ТАСС). Закон о реестре алиментщиков вступит в силу 24 мая 2025 г. В него будут включать тех, кто привлекался к административной или уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних или недееспособных детей либо нетрудоспособных родителей. После включения в реестр информация о таких гражданах будет находиться в открытом доступе до тех пор, пока долг не будет погашен в полном объеме.