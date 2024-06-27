Минюст задумался о расширении практики применения залога

Бывший министр иностранных дел Австрии доктор права Карин Кнайсль также высказалась на сессии ПМЮФа о важности развития альтернативных мер пресечения. «Это была неидеальная система [в Австрии], и вряд ли мы можем этим гордиться», – рассказала она. Кнайсль говорила на ПМЮФе и о других вопросах, в частности, сравнила нынешнее положение дел в ЕС с ситуацией Средневековья. «XV–XVI век, еще до того, как были написаны первые законы», – объяснила Кнайсль. Также, говоря о ситуации в Вене, Кнайсль отметила, что в структуре госслужбы работают люди, которые «не понимают различий между конституцией и законами».