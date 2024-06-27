Минюст задумался о расширении практики применения залога

Минюст задумался о расширении практики применения залогаЗа 2023 год эта мера пресечения избиралась всего 66 раз
Замминистра юстиции Вадим Федоров предложил расширить практику применения мер пресечений, альтернативных заключению под стражу. С 2010 г. количество осужденных в колониях сократилось в 3 раза, при этом количество заключенных в СИЗО не изменилось, отметил Федоров в ходе сессии «Наказание» до приговора: есть ли альтернатива заключению под стражу?» на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).
«За период с 2010 г. по настоящий момент численность лиц, отбывающих наказание в исправительных колониях, снизилась более чем в 3 раза. И, что важно отметить, роста преступности при этом не наблюдается», – заявил Федоров. Количество заключенных в СИЗО за этот же период не изменилось, отмечает он.
За 2023 г. российские суды отправили подозреваемых в СИЗО более 80 000 раз, привел Федоров статистику судебного департамента Верховного суда. По его словам, альтернативные меры за этот же период в виде домашнего ареста избирались около 7500 раз, запрет определенных действий – 4000 раз, залог – 66 раз.
«Сейчас предлагается удовлетворять ходатайство о залоге в случае внесения суммы, возмещение которой является основанием для освобождения лица от уголовной ответственности, в соответствии со ст. 76 Уголовного кодекса», – заявил Федоров. Согласно этой статье, если лицо совершило преступление небольшой или средней тяжести впервые, оно может быть освобождено от уголовной ответственности в случае примирения с потерпевшим и возмещения причиненного ему вреда.
По словам Федорова, трудности вызывает разработка методики, по которой можно определять сумму залога. «Длительное время обсуждается предложение об утверждении методики определения размера залога. Но подлежащие учету при установлении залога обстоятельства, такие как личность подозреваемого, имущественное положение залогодателя, имеют субъективный характер, что, в свою очередь, приводит к неопределенности при расчете суммы залога», – сказал замминистра юстиции.
Бывший министр иностранных дел Австрии доктор права Карин Кнайсль также высказалась на сессии ПМЮФа о важности развития альтернативных мер пресечения. «Это была неидеальная система [в Австрии], и вряд ли мы можем этим гордиться», – рассказала она. Кнайсль говорила на ПМЮФе и о других вопросах, в частности, сравнила нынешнее положение дел в ЕС с ситуацией Средневековья. «XV–XVI век, еще до того, как были написаны первые законы», – объяснила Кнайсль. Также, говоря о ситуации в Вене, Кнайсль отметила, что в структуре госслужбы работают люди, которые «не понимают различий между конституцией и законами».
Вид и размер залога в РФ определяет суд с учетом характера преступления и данных о личности подозреваемого (обвиняемого) и его имущественного положения, говорится в ст. 106 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Размер залога по уголовным делам небольшой и средней тяжести не может быть меньше 50 000 руб., по тяжким и особо тяжким – менее 500 000 руб., сказано в статье.
На данный момент ограничения для помещения под стражу действуют лишь в случае преступлений небольшой тяжести. В прошлом году Верховный суд РФ предлагал ввести ограничения арестов на преступления средней тяжести, соответствующий закон был принят Госдумой в первом чтении 24 октября 2023 г.
Согласно документу, меру пресечения в виде заключения под стражу можно допускать только для преступлений средней тяжести насильственного характера, тяжких и особо тяжких преступлений. Арест в случае преступлений средней тяжести ненасильственного характера допускается в случаях, если обвиняемый не имеет места жительства или места пребывания в России, его личность не установлена, нарушена ранее избранная мера пресечения, подозреваемый скрылся от органов предварительного следствия или суда. При этом на женщин, имеющих малолетних детей, данные исключения не распространяются, сказано в законопроекте.
Мера пресечения в виде залога избирается в России редко из-за «неумения и нежелания» следственных органов и судов работать с данной практикой, пояснил «Ведомостям» адвокат Сергей Бадамшин. Трудности вызваны тем, что для избрания такой меры пресечения необходимо вносить денежные депозиты и соответствующие документы в судебный департамент. «Судье гораздо проще написать постановление об избрании или продлении меры пресечения в виде заключения под стражу, нежели человека освободить, избрав иную альтернативную меру пресечения. Меньше заполнять бумаг», – говорит адвокат. По мнению Бадамшина, практики применения меры пресечения в виде залога необходимо расширять в диалоге с судами и следствием. Необходимо, чтобы представители органов самостоятельно вносили соответствующие ходатайства в суд, считает он.
Ключевая проблема в развитии практики заключается в отсутствии «политической воли законодателя разработать, а затем представить в парламент механизм» по определению суммы залога, считает старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Константин Добрынин. «Важно поменять существующий паттерн следствия, при котором мера пресечения воспринимается ими [участниками судебного процесса] как наказание, что в принципе является грубой ошибкой. В интересах следствия, чтобы обвиняемый и подозреваемый были в доступе, но для этого более чем достаточно залога или домашнего ареста», – говорит Добрынин.
У методики определения суммы залога нет проблем с эффективностью, считает партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. При избрании такой меры пресечения у следствия отсутствует процессуальное давление на обвиняемого, говорит он. «Стража, к сожалению, для следствия – наиболее эффективный инструмент», – говорит Горбунов.