Как Иммануил Кант оценил бы искусственный интеллект

По мнению Федорова, у Канта мог бы появиться текст «Критика искусственного интеллекта». ИИ уже знает больше, чем человек, но в его распоряжении то, чем его снабдил человек, сказал Федоров. По его мнению, Маск имел в виду то, что однажды люди увидят не вопрос, который они адресуют к ИИ, а то, как вопрос человеку задает ИИ. «И это момент достижения такой сингулярности, когда наступит определенный предел. <…> Нужно ли бояться мира ИИ? Нет, мы сами к нему стремились, пытались этого достичь. И мы получим дитя, которое будет задавать вопросы и ставить нас в тупик. И тут вопрос – сможет ли ИИ создать новый цивилизационный смысл для человечества? И если сможет, то чей этот смысл будет – наш или информационной системы? Наверно, после того, как он это сделает, мы перестанем быть ему интересны», – сказал Федоров. Именно поэтому и нужна система регулирования ИИ, «чтобы мы развивались вместе, а не по отдельности», резюмировал ректор.