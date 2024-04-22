Как Иммануил Кант оценил бы искусственный интеллект

Как Иммануил Кант оценил бы искусственный интеллектВ Калининграде стартовало празднование 300-летия великого философа
В Калининграде началось празднование 300-летия философа Иммануила Канта, который родился 22 апреля 1724 г. в Кенигсберге. Открылось празднование Международным Кантовским конгрессом «Мировое понятие философии» в Балтийском федеральном университете (БФУ) имени Канта. Старт мероприятию был дан на пленарной дискуссии «Критика искусственного разума: проблемы бытия и познания в контексте развития искусственного интеллекта» (ИИ).
Перспективы ИИ
Первым выступил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, который зачитал приветствие от Владимира Путина. По словам президента, юбилейные мероприятия свидетельствуют о «неугасающем интересе к личности блестящего, уникального мыслителя, к его философским трудам, которые и сегодня остаются актуальными, продолжают вдохновлять новые поколения ученых на глубокие, содержательные размышления». Всего в конгрессе принимают участие более 500 ученых, 77 из них представляют 23 иностранных государства.
«Редко когда одновременно столько философов увидишь», – отметил Чернышенко, добавив, что они составляют 70% аудитории конгресса. Вице-премьер заявил, что Кант – «неотъемлемая часть российской истории» и «главный символ Калининграда, где он прожил всю жизнь». По его мнению, тема ИИ «была бы интересна Канту, если бы он был с нами». ИИ прогрессирует очень быстро и начинает оказывать серьезное влияние на общество, а в мире идет гонка среди 60 стран, которые разрабатывают национальные стратегии ИИ, поскольку он меняет бизнес-модели в экономике. По экспертным оценкам, общий вклад технологий ИИ в глобальную экономику к 2030 г. оценивается более чем в $15 трлн, добавил он.
Около 73% населения планеты испытывают озабоченность в связи с внедрением ИИ – это связано как со страхами того, что ИИ заменит человеческий труд, так и с ростом угроз безопасности, в том числе и в военной сфере, и даже возможным уничтожением человечества вышедшим из-под контроля ИИ, отметил Чернышенко. Поэтому и обсуждается законодательное и этическое регулирование новых разработок. В 2021 г. в России был принят Кодекс этики в сфере ИИ, к которому присоединились более 360 компаний и госструктур. Важным этическим регулятором технологического прогресса, по словам вице-премьера, является сама культура России и, в частности, традиционные ценности, которые прописаны в соответствующем указе президента.
В России принята стратегия развития ИИ до 2030 г., одним из показателей которой является прирост ВВП на 11,2 трлн руб. за счет внедрения технологий ИИ. Для развития технологий вводятся экспериментальные правовые режимы – сейчас работают 13 таких режимов в сфере беспилотных авиасистем, беспилотного автотранспорта, в области здравоохранения и др.
«Нейробаттл»
После официальных цифр Чернышенко перешел к «баттлу» нейросетей, в которой приняли участие GigaChat от «Сбера», YandexGPT и KantBot, созданный БФУ и обученный на трудах Канта на русском, немецком и английском языках. В промте (тексте запроса) для нейросетей было указано, что они исполняют роль философа Иммануила Канта, а контекстом стало выступление перед аудиторией в честь «своего» юбилея. Вопрос же, заданный нейросетям, звучал так: «Может ли искусственный интеллект познать самого себя и найти способы совершенствовать себя, как это присуще человеку»?
YandexGPT ответил, что ИИ способен к самоанализу, но не обладает «способностью к самопознанию и самосовершенствованию, как человек, поскольку это требует наличия сознания и свободной воли». GigaChat – что «ИИ может познать самого себя и найти способы самосовершенствоваться, но это будет отличаться от того, как это делает человек»: люди осознают свои мысли и чувства, а ИИ – алгоритмы и данные. Ответ KantBot же был ближе к тому, что участники услышали от нейросети Yandex: ИИ может познать себя в рамках своих программ и алгоритмов, но не может достичь такого уровня самосознания и самосовершенствования как люди. «Человек обладает способностью к самоопределению и свободой воли, которые не могут быть реализованы в ИИ», – резюмировал виртуальный философ.
Русский трофей Кант
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов свое выступление посвятил размышлениям о наследии Канта в контексте российской истории.
По словам Алиханова, сейчас страна находится «в той точке исторического развития, когда от России на западе не ждут ни празднования юбилея Канта, ни разговора о Канте». «Мы считаем, что о Канте говорить можно и нужно. Еще со времен Сократа лучшая форма уважения к философу – это диалог. Философ должен быть живым собеседником, его идеи нужно обсуждать, пересматривать, спорить, интерпретировать в духе времени. Именно такой диалог рождает подлинное мышление и является формой наивысшего уважения к нему», – заявил Алиханов, подчеркнув, что Кант заслуживает уважения, а значит, его идейное наследие нуждается в обсуждении.
«Кант для нас – это наш русский трофей, как и все, что вы видите в Калининградской области. Любой рачительный хозяин должен разобраться, что ему досталось по наследству», – заявил губернатор.
Он задался вопросом о том, что было бы, если бы «семилетняя война закончилась иначе и Восточная Пруссия стала бы нашей уже тогда?» И сам же на него и ответил: «Мог бы состояться русский философ Кант». «Россия находится в центре мощнейшей когнитивной войны, в которой противник пытается прикрыться кантовским наследием, противопоставить ему можно было бы нашу интерпретацию Канта – для чего нужна ревизия, пересмотр кантовского наследия», – сказал Алиханов.
После этого губернатор сказал, что философы хороши не столько своими ответами, сколько своими вопросами. И он предложил переформулировать четыре кантовских вопроса: «Что я могу знать?», «Что я должен делать?», «На что я смею надеяться?» и «Что такое человек?» применительно к ИИ. По его мнению, они могли бы звучать так: «Что ИИ может знать?», «Что он должен делать?», «Способен ли он надеяться?» и «Чем вообще является ИИ?». Важно понимать, будет ли ИИ ориентироваться «на традиционные ценности», ведь разные страны разделяют разные ценности, некоторые из них конфликтуют, а некоторые совпадают, считает Алиханов.
Во всем виноват Кант
9 февраля на съезде Российского общества политологов в Светлогорске губернатор Калининградской области заявил, что Кант, родившийся в столице региона, «имеет почти прямое отношение к глобальному хаосу, глобальному переустройству, с которым мы сейчас сталкиваемся, больше того, он имеет прямое отношение к военному конфликту на Украине». Слова Алиханова вызвали широкий резонанс, а источники «Ведомостей» в правительстве региона пояснили, что в том числе таким образом глава региона привлек внимание к предстоящим мероприятиям по празднованию юбилея философа.
Губернатор перефразировал также знаменитую кантовскую фразу из «Критики чистого разума» в отношении ИИ: «Две вещи наполняют душу всегда новым и все более сильным удивлением и благоговением – это сеть телекоммуникационных спутников надо мной и искусственный интеллект во мне». По мнению Алиханова, со страхами в отношении того, что ИИ заместит человека, можно справиться тем, что «человек может стать лучше, сращиваясь с ИИ».
«Я на этом закончу, не все мои философствования заканчиваются успешно», – признался губернатор (см. врез. – «Ведомости»).
ИИ в науке
Замминистра науки и высшего образования Константин Могилевский заявил, что ИИ становится частью высшего образования – как в сфере подготовки кадров к работе с ним, так и в использовании в обучении. По его словам, в 2023 г. Минобрнауки совместно с университетами и технологическими компаниями создали специальную модель компетенций, которая включила в себя описание профессий, связанных с ИИ: исследователь, аналитик, архитектор данных и т. д.
По словам Могилевского, уже более 6000 человек выбирают программы обучения, связанные с ИИ. При этом он упомянул и проблему использования нейросетей в подготовке квалификационных работ (дипломы, курсовые) в университетах. Замминистра считает, что вина за это лежит не на ИИ, а на «человеческой природе».
Ректор Высшей школы экономики Никита Анисимов, в свою очередь, заявил, что не следует отталкивать студентов от использования технологий. ВШЭ даже проводит конкурс на лучшее описание использования ИИ при написании дипломных работ. «Мы готовы принять ИИ как соавтора, если сам автор способен объяснить, где его роль и в чем новизна, которую он привнес в исследование, а где новизна, которую привнес ИИ», – пояснил Анисимов. «Наша ответственность – научить студентов пользоваться своим умом <…> А партнерство человеческого разума с технологией ИИ – естественное побеждающее будущее. И мы должны иметь мужество согласиться с тем знанием, которое уже присутствует в той реальности, которую мы сами создали», – добавил спикер.
Хозяину площадки – ректору БФУ, философу Александру Федорову вице-премьер Чернышенко адресовал вопрос о том, как Кант ответил бы бизнесмену Илону Маску, который говорил о том, что к концу года ИИ будет умнее любого человека. Федоров для начала заметил, что «сегодня редкий день, когда можно увидеть, что вице-премьер и губернатор философствуют».
По мнению Федорова, у Канта мог бы появиться текст «Критика искусственного интеллекта». ИИ уже знает больше, чем человек, но в его распоряжении то, чем его снабдил человек, сказал Федоров. По его мнению, Маск имел в виду то, что однажды люди увидят не вопрос, который они адресуют к ИИ, а то, как вопрос человеку задает ИИ. «И это момент достижения такой сингулярности, когда наступит определенный предел. <…> Нужно ли бояться мира ИИ? Нет, мы сами к нему стремились, пытались этого достичь. И мы получим дитя, которое будет задавать вопросы и ставить нас в тупик. И тут вопрос – сможет ли ИИ создать новый цивилизационный смысл для человечества? И если сможет, то чей этот смысл будет – наш или информационной системы? Наверно, после того, как он это сделает, мы перестанем быть ему интересны», – сказал Федоров. Именно поэтому и нужна система регулирования ИИ, «чтобы мы развивались вместе, а не по отдельности», резюмировал ректор.