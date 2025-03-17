Минздрав, Минцифры и Минэк смогли договориться об эксперименте с медданными

Закон об ЭПР в сфере цифровых инноваций создает исключения в правовом поле (регуляторные песочницы), которые помогают провести тестирования новых технологических решений или принципов регулирования. Для вступления в силу каждого ЭПР требуется заключение АНО «Цифровая экономика». После чего проект должен быть утвержден сначала приказом Минэка, а затем правительством.