Минздрав, Минцифры и Минэк смогли договориться об эксперименте с медданными

Минздрав, Минцифры и Минэк смогли договориться об эксперименте с медданнымиПредполагается, что обезличенные данные помогут улучшить диагностику и лечение
Минздрав совместно с Минэкономразвития и Минцифры подготовили проект экспериментального правового режима (ЭПР), который позволит использовать обезличенные медицинские данные без согласия субъекта персональных данных. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Вадим Ваньков на круглом столе в Госдуме 14 марта.
Закон об ЭПР в сфере цифровых инноваций создает исключения в правовом поле (регуляторные песочницы), которые помогают провести тестирования новых технологических решений или принципов регулирования. Для вступления в силу каждого ЭПР требуется заключение АНО «Цифровая экономика». После чего проект должен быть утвержден сначала приказом Минэка, а затем правительством.
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