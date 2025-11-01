Росавиация ввела ограничения на полеты в аэропорту Саратова, Сочи и Краснодара

В аэропорту Саратова (Гагарин) введены временные ограничения на полеты самолетов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.



Сообщение об этом опубликовано в 23:13 мск. Отмечается, что это необходимо для обеспечение безопасности судов.