Росавиация ввела ограничения на полеты в аэропорту Саратова, Сочи и Краснодара
В аэропорту Саратова (Гагарин) введены временные ограничения на полеты самолетов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
Сообщение об этом опубликовано в 23:13 мск. Отмечается, что это необходимо для обеспечение безопасности судов.
В 23:41 мск Росавиация также ввела ограничения на работу аэропортов Сочи и Краснодара (Пашковский). Причина обозначается та же.
Ранее Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов в Волгограде и Геленджике.
1 ноября в период с 20:00 до 23:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 29 украинских беспилотников, сообщало Минобороны РФ.