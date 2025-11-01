Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов Волгограда и Геленджика
Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропортов в Волгограде и Геленджике, сообщается в официальном Telegram-канале представителя ведомства Артема Кореняко.
В воздушных гаванях городов действуют ограничения на вылет и прилет самолетов. Как отмечается, они необходимы для обеспечения безопасности полетов.
В последний раз ограничения на работу аэропорта Волгограда накладывались 30 октября. В Геленджике вылет и прилет самолетов ограничивали 28 октября.