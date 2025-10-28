Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов «Домодедово» и «Жуковский»

Минобороны РФ сообщало, что в период с 20:00 до 23:00 мск средства ПВО уничтожили 57 украинских беспилотников над регионами РФ. Больше всего, 35 БПЛА, сбили над территорией Брянской области, еще девять – над Ростовской областью. По четыре беспилотника ликвидировали в небе над Калужской и Тульской областями, а также над Московским регионом. Еще один БПЛА уничтожили в Курской области.