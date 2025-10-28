Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов «Домодедово» и «Жуковский»
Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в московских аэропортах «Домодедово» и «Жуковский». Об этом сообщил представитель ведомства Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что подобные ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.
Росавиация также ввела аналогичные меры в аэропортах Калуги («Грабцево»), Волгограда, Саратова («Гагарин») и Геленджика.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали три украинских беспилотника, летевших на столицу. Он подчеркнул, что сейчас на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.
Минобороны РФ сообщало, что в период с 20:00 до 23:00 мск средства ПВО уничтожили 57 украинских беспилотников над регионами РФ. Больше всего, 35 БПЛА, сбили над территорией Брянской области, еще девять – над Ростовской областью. По четыре беспилотника ликвидировали в небе над Калужской и Тульской областями, а также над Московским регионом. Еще один БПЛА уничтожили в Курской области.