Аэропорты Оренбурга, Уфы и Пензы возобновили работу

Аэропорт дважды за последние сутки приостанавливал полеты. Меры действовали с вечера 1 ноября до 06:18. Затем прием и выпуск самолетов ограничили с 07:24. Аэропорт Оренбурга приостановил обслуживание рейсов около 3:42 мск, тогда же приостановили работу аэропорты Казани и Ульяновска, сообщал Кореняко. В Уфе ограничения на полеты ввели около 5:00 мск.