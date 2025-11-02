Газета
Аэропорты Оренбурга, Уфы и Пензы возобновили работу

Ведомости

В аэропортах Оренбурга, Пензы и Уфы сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов, которые вводились для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. 

Он добавил, что в период действия ограничений на запасной аэродром ушел один выполнявший рейс в Оренбург самолет.

Аэропорт дважды за последние сутки приостанавливал полеты. Меры действовали с вечера 1 ноября до 06:18. Затем прием и выпуск самолетов ограничили с 07:24. Аэропорт Оренбурга приостановил обслуживание рейсов около 3:42 мск, тогда же приостановили работу аэропорты Казани и Ульяновска, сообщал Кореняко. В Уфе ограничения на полеты ввели около 5:00 мск.

Утром полеты возобновили также в аэропортах Геленджика, Краснодара и Сочи, сообщили в Росавиации.

