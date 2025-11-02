Газета
Главная / Общество /

Росавиация сняла ограничения на полеты в Казани и еще трех аэропортах

Ведомости

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Казани, Бугульмы и Нижнекамска в Татарстане, а также в аэропорту Ульяновска, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Меры в аэропортах Бугульмы и Нижнекамска действовали примерно с 4:00 мск. До этого перестали принимать и отправлять рейсы воздушные гавани Казани и Ульяновска, сообщала Росавиация. 

Утром 2 ноября были сняты ограничения в аэропортах Оренбурга, Пензы и Уфы. Меры в ряде регионов России вводились для обеспечения безопасности полетов. На фоне приостановки полетов власти сообщали о введении режима «беспилотная опасность». Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко утром написал в своем Telegram-канале об отмене этого режима и снятии временного запрета на использование воздушного пространства.

