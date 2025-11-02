Росавиация сняла ограничения на полеты в Казани и еще трех аэропортах

Утром 2 ноября были сняты ограничения в аэропортах Оренбурга, Пензы и Уфы. Меры в ряде регионов России вводились для обеспечения безопасности полетов. На фоне приостановки полетов власти сообщали о введении режима «беспилотная опасность». Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко утром написал в своем Telegram-канале об отмене этого режима и снятии временного запрета на использование воздушного пространства.