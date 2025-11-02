Правительство направит более 430 млн рублей на жилье инвалидам

В августе стало известно, что депутаты партии «Единая Россия» внесли в Госдуму законопроект, предлагающий внеочередное право на жилье для военнослужащих, которые воспитывают ребенка с инвалидностью. В пояснительной записке к проекту отмечается, что действующее законодательство признает военнослужащего нуждающимся в жилье, если член его семьи страдает хроническим заболеванием. При этом не все дети-инвалиды имеют хроническое заболевание. Министр обороны России Андрей Белоусов поддержал инициативу по внеочередному обеспечению жильем таких категорий военнослужащих.