Правительство направит более 430 млн рублей на жилье инвалидам
Правительство России в 2025 г. дополнительно направит более 430 млн руб. на обеспечение жильем инвалидов и семей с детьми-инвалидами, сообщается на сайте кабмина.
На эти цели выделят 433,1 млн руб., средства позволят обеспечить новым жильем 60 граждан с ограниченными возможностями, следует из распоряжения премьер-министра Михаила Мишустина. По данным правительства, финансирование предназначено для 15 регионов – Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Мордовии, Якутии, Тывы, Чечни, Алтайского края, а также Костромской, Курганской, Новгородской, Рязанской, Самарской, Свердловской, Тверской областей и Еврейской автономной области.
В августе стало известно, что депутаты партии «Единая Россия» внесли в Госдуму законопроект, предлагающий внеочередное право на жилье для военнослужащих, которые воспитывают ребенка с инвалидностью. В пояснительной записке к проекту отмечается, что действующее законодательство признает военнослужащего нуждающимся в жилье, если член его семьи страдает хроническим заболеванием. При этом не все дети-инвалиды имеют хроническое заболевание. Министр обороны России Андрей Белоусов поддержал инициативу по внеочередному обеспечению жильем таких категорий военнослужащих.