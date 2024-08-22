Белоусов поддержал проект о жилье вне очереди для военных с детьми-инвалидами
Министр обороны России Андрей Белоусов поддержал инициативу по внеочередному обеспечению жильем военнослужащих, которые воспитывают детей-инвалидов. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
С соответствующей инициативой выступила партия «Единая Россия». Поправки касаются ст. 15 Федерального закона «О статусе военнослужащих». Предполагается, что законопроект расширит перечень категорий военнослужащих, которые имеют право вне очереди получить жилье.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что действующее законодательство признает военнослужащего нуждающимся в жилье, если член его семьи страдает хроническим заболеванием. При этом не все дети-инвалиды имеют хроническое заболевание.
Врио секретаря генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев заявлял, что предложенная инициатива «станет очередным шагом к повышению уровня социальной защищенности семей военнослужащих, воспитывающих детей-инвалидов». Сейчас на жилье вне очереди могут рассчитывать военнослужащие с тремя и более детьми, напомнил он.