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Белоусов поддержал проект о жилье вне очереди для военных с детьми-инвалидами

Ведомости

Министр обороны России Андрей Белоусов поддержал инициативу по внеочередному обеспечению жильем военнослужащих, которые воспитывают детей-инвалидов. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

С соответствующей инициативой выступила партия «Единая Россия». Поправки касаются ст. 15 Федерального закона «О статусе военнослужащих». Предполагается, что законопроект расширит перечень категорий военнослужащих, которые имеют право вне очереди получить жилье.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что действующее законодательство признает военнослужащего нуждающимся в жилье, если член его семьи страдает хроническим заболеванием. При этом не все дети-инвалиды имеют хроническое заболевание.

Врио секретаря генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев заявлял, что предложенная инициатива «станет очередным шагом к повышению уровня социальной защищенности семей военнослужащих, воспитывающих детей-инвалидов». Сейчас на жилье вне очереди могут рассчитывать военнослужащие с тремя и более детьми, напомнил он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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