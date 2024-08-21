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Дума рассмотрит проект о праве на жилье для военных с детьми-инвалидами

Ведомости

Депутаты партии «Единая Россия» внесли в Госдуму законопроект, предлагающий внеочередное право на жилье для военнослужащих, воспитывающих ребенка с инвалидностью. Документ опубликован в думской электронной базе.

Изменения предлагается внести в статью 15 федерального закона «О статусе военнослужащих». В пояснительной записке отмечается, что действующее законодательство признает военнослужащего нуждающимся в жилье, если член его семьи страдает хроническим заболеванием. При этом не все дети-инвалиды имеют хроническое заболевание.

«В складывающейся ситуации, например, сотрудники Росгвардии, имеющие специальные звания полиции, в силу гарантий № 247-ФЗ имеют преимущество в порядке жилищного обеспечения за счет единой социальной выплаты, если у них есть ребенок-инвалид. А военнослужащие – родители детей-инвалидов лишены преимуществ при определении порядка получения жилья или жилищной субсидии», – говорится в пояснительной записке.

Законопроект предлагает дополнить перечень категорий военнослужащих, имеющих внеочередное право на обеспечение жильем (жилищной субсидией), военнослужащими, имеющими ребенка-инвалида.

По словам врио секретаря генсовета партии «Единая Россия» Владимира Якушева, на сегодняшний день на внеочередное получение жилья могут рассчитывать военные с тремя и более детьми. Он подчеркнул, что инициатива «станет очередным шагом к повышению уровня социальной защищенности семей военнослужащих, воспитывающих детей-инвалидов».

28 июня сообщалось, что участники спецоперации, заключившие контракт с Минобороны России, будут ежемесячно получать компенсацию, равную пенсии за выслугу лет. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Мера касается участвующих в спецоперации военнослужащих, которые заключили контракт после 24 февраля 2022 г. и перестали получать положенную им пенсию за выслугу лет.

За день до этого стало известно, что гражданам, участвовавшим в выполнении задач спецоперации в Запорожской и Херсонской областях, будет присваиваться статус ветерана боевых действий.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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