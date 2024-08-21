Дума рассмотрит проект о праве на жилье для военных с детьми-инвалидами

28 июня сообщалось, что участники спецоперации, заключившие контракт с Минобороны России, будут ежемесячно получать компенсацию, равную пенсии за выслугу лет. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Мера касается участвующих в спецоперации военнослужащих, которые заключили контракт после 24 февраля 2022 г. и перестали получать положенную им пенсию за выслугу лет.