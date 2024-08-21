Дума рассмотрит проект о праве на жилье для военных с детьми-инвалидами
Депутаты партии «Единая Россия» внесли в Госдуму законопроект, предлагающий внеочередное право на жилье для военнослужащих, воспитывающих ребенка с инвалидностью. Документ опубликован в думской электронной базе.
Изменения предлагается внести в статью 15 федерального закона «О статусе военнослужащих». В пояснительной записке отмечается, что действующее законодательство признает военнослужащего нуждающимся в жилье, если член его семьи страдает хроническим заболеванием. При этом не все дети-инвалиды имеют хроническое заболевание.
«В складывающейся ситуации, например, сотрудники Росгвардии, имеющие специальные звания полиции, в силу гарантий № 247-ФЗ имеют преимущество в порядке жилищного обеспечения за счет единой социальной выплаты, если у них есть ребенок-инвалид. А военнослужащие – родители детей-инвалидов лишены преимуществ при определении порядка получения жилья или жилищной субсидии», – говорится в пояснительной записке.
Законопроект предлагает дополнить перечень категорий военнослужащих, имеющих внеочередное право на обеспечение жильем (жилищной субсидией), военнослужащими, имеющими ребенка-инвалида.
По словам врио секретаря генсовета партии «Единая Россия» Владимира Якушева, на сегодняшний день на внеочередное получение жилья могут рассчитывать военные с тремя и более детьми. Он подчеркнул, что инициатива «станет очередным шагом к повышению уровня социальной защищенности семей военнослужащих, воспитывающих детей-инвалидов».
28 июня сообщалось, что участники спецоперации, заключившие контракт с Минобороны России, будут ежемесячно получать компенсацию, равную пенсии за выслугу лет. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Мера касается участвующих в спецоперации военнослужащих, которые заключили контракт после 24 февраля 2022 г. и перестали получать положенную им пенсию за выслугу лет.
За день до этого стало известно, что гражданам, участвовавшим в выполнении задач спецоперации в Запорожской и Херсонской областях, будет присваиваться статус ветерана боевых действий.