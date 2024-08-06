Дети участников спецоперации стали чаще поступать в ведущие вузы страны

Дети участников спецоперации стали чаще поступать в ведущие вузы страныПрирост абитуриентов составил в отдельных заведениях до 150%
Ведущие российские вузы во время приемной кампании на 2024/25 учебный год зачислили больше участников спецоперации и членов их семей по сравнению с прошлым годом. Об этом «Ведомостям» рассказали представители вузов из топ-10 рейтинга вузов от агентства RAEX («РАЭКС-аналитика»).
В конце 2022 г. президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому дети участников спецоперации могут учиться в вузах в пределах специально установленной квоты. Она должна устанавливаться вузом ежегодно и составлять не менее 10% от всех мест для зачисления. Помимо этого в июне 2023 г. депутаты Госдумы приняли закон о предоставлении льгот членам семей участников спецоперации при поступлении в вузы. Те военнослужащие, которые подписали контракт во время обучения и получали образование на платной основе, могут перевестись на бюджет.
«Ведомости» посчитали, что в ходе текущей приемной кампании Санкт-Петербургский государственный университет зачислил 130 абитуриентов по отдельной квоте. Представитель пресс-службы Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана сообщил «Ведомостям», что в 2024 г. в Большой Бауманке (Москва, Мытищи, Калуга) в рамках отдельной квоты для участников спецоперации и их детей было выделено 500 бюджетных мест. При этом в приоритетный этап поступило 210 человек. «В 2023 г. их было 89. Прирост составил 135%», – добавил он.
Отдельная квота в Московском физико-техническом институте в этом году составила чуть больше 100 мест, сообщил представитель пресс-службы вуза. По его словам, в 2023 г. эта квота была заполнена лишь на 10%. «Мы связываем это с тем, что ребята трезво оценивают свои шансы на успешную учебу и соизмеряют их с уровнем своей подготовки. В этом году итоги подводить еще рано», – сказал он. Среди абитуриентов 2024 г. по этой льготе есть выпускник школы, у которого 100 баллов по математике и 94 по русскому языку. А средний балл у поступивших по льготе для детей участников спецоперации превышает 80 баллов, добавил он.
Заместитель ответственного секретаря приемной комиссии по приему в бакалавриат, специалитет НИЯУ МИФИ Алексей Егоров заявил, что в вуз в рамках отдельной квоты в Москве и филиалах зачисли 76 детей участников спецоперации. В прошлом году их было 44.
Всего по отдельной квоте в 2024 г. в ВШЭ зачислен 271 человек, из них 193 – в московский кампус, рассказал «Ведомостям» представитель пресс-службы вуза. «В ВШЭ более 100 образовательных программ по 38 направлениям подготовки – перечислять все факультеты не представляется целесообразным, поэтому отметим, что поступающими по отдельной квоте только в Москве было выбрано свыше 40 образовательных программ», – указал он. В 2023 г. по отдельной квоте для участников спецоперации и их детей поступило 159 абитуриентов, рост в этом году составил 70%.
МГИМО в рамках отдельной квоты принял более 30 абитуриентов, отметил ректор института Анатолий Торкунов. При этом он добавил, что вуз стремится реализовывать и короткие программы для участников спецоперации. «Это программы подготовки для работы в управленческих структурах. У нас только что прошла очень интересная программа, связанная с подготовкой участников спецоперации по региональному развитию на базе нашего филиала в Одинцове», – сказал он.
Кто может поступить в вуз по отдельной квоте
Право на поступление в вуз по отдельной квоте имеют Герои России и граждане, награжденные тремя орденами Мужества, военнослужащие и сотрудники силовых ведомств, участвовавшие в спецоперации или боевых действиях на территории других государств, или их дети, а также дети умерших от COVID‑19 медработников – для программ медицинского и фармацевтического образования.
Ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, в свою очередь, заявил, что в ходе этой приемной кампании по отдельной квоте в вуз поступило 210 человек. В Санкт-Петербургский политехнический университет по итогам приемной кампании зачислен 151 участник спецоперации или его ребенок, уточнил ректор вуза Андрей Рудской. По его словам, это почти в 2 раза больше по сравнению с 2023 г., когда был зачислен 81 человек.
«Ведомости» также направили запросы в Московский государственный университет и Томский политехнический университет.
В прошлом году к зачисленным в ВШЭ по особой квоте было особое внимание со стороны руководства вуза и служб поддержки, отметила главный научный сотрудник Центра финансово-экономических решений в образовании НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. «В этом году у нас были выборы ученого совета и был большой отчетный доклад Никиты Анисимова, нашего ректора. Он тоже подчеркнул, что мы принимаем этих ребят, они учатся, достаточно успешно адаптированы, и никаких нареканий с его стороны не было», – сказала она.
Представитель пресс-службы Минобрнауки в сентябре 2023 г. сообщил «Ведомостям», что в российские вузы поступило около 1000 бывших участников военной операции на Украине. Таким образом, доля непосредственно экс-военнослужащих составила почти 12% от всех зачисленных на бюджетные места по квоте. Остальные 88% поступивших по ней (или 7500 человек) – это дети участников боевых действий на Украине.