Дети участников спецоперации стали чаще поступать в ведущие вузы страны

Отдельная квота в Московском физико-техническом институте в этом году составила чуть больше 100 мест, сообщил представитель пресс-службы вуза. По его словам, в 2023 г. эта квота была заполнена лишь на 10%. «Мы связываем это с тем, что ребята трезво оценивают свои шансы на успешную учебу и соизмеряют их с уровнем своей подготовки. В этом году итоги подводить еще рано», – сказал он. Среди абитуриентов 2024 г. по этой льготе есть выпускник школы, у которого 100 баллов по математике и 94 по русскому языку. А средний балл у поступивших по льготе для детей участников спецоперации превышает 80 баллов, добавил он.