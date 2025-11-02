Газета
Метеорологическая зима в Москве наступит в середине ноября

Ведомости

В Москве метеорологическая зима наступит в середине ноября, когда среднесуточная температура воздуха станет ниже нуля, сообщил «РИА Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он отметил, что пойдет снег, начнутся заморозки и появится гололедица на дорогах.

Метеорологическая осень в столице будет продолжаться еще около 12 суток. Синоптик посоветовал автомобилистам сменить шины на зимние в течение двух недель, если они этого еще не сделали.

2 октября ТАСС писал со ссылкой на данные Гидрометцентра, что средние температуры зимой 2025–2026 гг. будут намного ниже почти во всех федеральных округах России, чем в сезон 2024–2025 гг.

