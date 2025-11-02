Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Мошенники выманили у московской пенсионерки 28 млн рублей

Ведомости

Мошенники выманили у московской пенсионерки 28 млн руб. под предлогом замены ключей для домофона, сообщили ТАСС в столичной прокуратуре.

Женщине позвонили с неизвестного номера и рассказали, что для домофона в ее доме якобы меняется кодировка ключей. Для этого необходимо было назвать код из SMS-сообщения.

Затем лжесотрудник Роскомнадзора сообщила пенсионерке о взломе ее личного кабинета на «Госуслугах», утечке персональных данных и оформленной доверенности на постороннее лицо. По видеосвязи женщину убедили дать подписку о неразглашении и передать все наличные деньги, находившиеся у нее дома, курьеру якобы для декларирования.

Деньги хранились у пенсионерки в долларах и евро. Всего она отдала аферисту более $256 000 и 82 000 евро.

Поддельного курьера задержали и предъявили ему обвинение по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Его привлечение к уголовной ответственности находится на контроле в прокуратуре.

9 октября в МВД сообщали, что телефонные мошенники, представляясь сотрудниками поликлиники, уговаривают пожилых людей сообщить личные данные под предлогом пересдачи анализов.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её