Мошенники выманили у московской пенсионерки 28 млн рублей
Мошенники выманили у московской пенсионерки 28 млн руб. под предлогом замены ключей для домофона, сообщили ТАСС в столичной прокуратуре.
Женщине позвонили с неизвестного номера и рассказали, что для домофона в ее доме якобы меняется кодировка ключей. Для этого необходимо было назвать код из SMS-сообщения.
Затем лжесотрудник Роскомнадзора сообщила пенсионерке о взломе ее личного кабинета на «Госуслугах», утечке персональных данных и оформленной доверенности на постороннее лицо. По видеосвязи женщину убедили дать подписку о неразглашении и передать все наличные деньги, находившиеся у нее дома, курьеру якобы для декларирования.
Деньги хранились у пенсионерки в долларах и евро. Всего она отдала аферисту более $256 000 и 82 000 евро.
Поддельного курьера задержали и предъявили ему обвинение по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Его привлечение к уголовной ответственности находится на контроле в прокуратуре.
9 октября в МВД сообщали, что телефонные мошенники, представляясь сотрудниками поликлиники, уговаривают пожилых людей сообщить личные данные под предлогом пересдачи анализов.