Главная / Общество /

В России учредили День сварщика

Ведомости

В последнюю пятницу мая в России будет отмечаться День сварщика. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Решение установить праздник именно в последнюю пятницу мая было обусловлено выбором самих сварщиков, среди которых он неформально утвердился в эту дату.

С инициативой обратились представители Национального агентства контроля сварки и Ассоциации промышленных предприятий Санкт-Петербурга. Закрепить праздник в календаре распорядился председатель правительства Михаил Мишустин. Минпромторгу поручено до 1 декабря закрепить решение нормативным правовым актом.

3 августа правительство РФ учредило День артиста. Он будет отмечаться 17 января. В этот день в 1863 г. родился первый народный артист СССР, один из основателей Московского художественного театра и создатель системы актерского мастерства Константин Станиславский.

