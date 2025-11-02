В России учредили День сварщика
В последнюю пятницу мая в России будет отмечаться День сварщика. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.
Решение установить праздник именно в последнюю пятницу мая было обусловлено выбором самих сварщиков, среди которых он неформально утвердился в эту дату.
С инициативой обратились представители Национального агентства контроля сварки и Ассоциации промышленных предприятий Санкт-Петербурга. Закрепить праздник в календаре распорядился председатель правительства Михаил Мишустин. Минпромторгу поручено до 1 декабря закрепить решение нормативным правовым актом.
3 августа правительство РФ учредило День артиста. Он будет отмечаться 17 января. В этот день в 1863 г. родился первый народный артист СССР, один из основателей Московского художественного театра и создатель системы актерского мастерства Константин Станиславский.