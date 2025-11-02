В МВД рассказали о мошеннических звонках от имени бухгалтера

В киберполиции рассказали, что самих паспортных данных для взлома недостаточно, но их хватает для создания психологического эффекта. Кроме того, из-за ожидания бюрократических процедур у человека притупляется бдительность. В ведомстве рассказали, что лучше всего обезопасить себя и перепроверять информацию по официальным каналам связи.