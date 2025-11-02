Газета
Общество

В МВД рассказали о мошеннических звонках от имени бухгалтера



Мошенники стали звонить от имени бухгалтера муниципального образования и сообщать о положенной выплате или необходимости оформить документы лично в администрации, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

По данным киберполиции, злоумышленники настаивают, что дистанционно это сделать нельзя. Они называют время записи и номер кабинета. В конце разговора запрашивают паспортные данные для оформления временного пропуска.

«Все выглядит настолько официально, что усомниться трудно», – пишут в УБК МВД.

После этого к беседе подключаются «представители правоохранительных органов» или «специалисты по безопасности», сообщая о якобы утечке данных, «финансировании террористов» или других тяжких обстоятельствах, которые якобы повлек на себя гражданин, когда сообщил свои паспортные данные.

В киберполиции рассказали, что самих паспортных данных для взлома недостаточно, но их хватает для создания психологического эффекта. Кроме того, из-за ожидания бюрократических процедур у человека притупляется бдительность. В ведомстве рассказали, что лучше всего обезопасить себя и перепроверять информацию по официальным каналам связи.

28 октября МВД сообщало, что мошенники часто действуют от имени Федеральной налоговой службы (ФНС). Злоумышленники, в частности, во время звонка могут представится «налоговой» и сообщить, что работодатель «не передал декларацию». Они просят заполнить форму онлайн и требуют назвать код из SMS-сообщения для «подтверждения».

