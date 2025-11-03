СК: из Суджи вывезли более 300 тел погибших жителей

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорвали государственную границу РФ и вторглись на территорию Курской области утром 6 августа прошлого года. Удар пришелся в направлении райцентра Суджа, который почти сразу оказался под украинским контролем. С первого же дня ВС РФ начали стягивать в Курскую область дополнительные подразделения.