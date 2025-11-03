СК: из Суджи вывезли более 300 тел погибших жителей
Тела жителей города Суджа, погибших в результате вторжения украинских сил в Курскую область, вывезли и передали родственникам, всего насчитывается более 300 жертв, сообщил «РИА Новости» сотрудник военно-следственных органов Следственного комитета России Александр Глухарев.
По его словам, тела погибших были эвакуированы с приграничной территории и доставлены в морг. После проведения экспертиз тела передавались родственникам.
Глухарев сообщил также, что с середины августа в ходе поисковых мероприятий были найдены и эксгумированы тела 112 убитых жителей Суджи.
Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорвали государственную границу РФ и вторглись на территорию Курской области утром 6 августа прошлого года. Удар пришелся в направлении райцентра Суджа, который почти сразу оказался под украинским контролем. С первого же дня ВС РФ начали стягивать в Курскую область дополнительные подразделения.
26 апреля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области. Последним под российский контроль перешло село Горналь.
По данным председателя СК России Александра Бастрыкина, в результате вторжения ВСУ в Курскую область погиб 331 мирный житель, еще 553 человека, включая 25 несовершеннолетних, пострадали, 14 000 человек признаны потерпевшими.