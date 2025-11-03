Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

СК: из Суджи вывезли более 300 тел погибших жителей

Ведомости

Тела жителей города Суджа, погибших в результате вторжения украинских сил в Курскую область, вывезли и передали родственникам, всего насчитывается более 300 жертв, сообщил «РИА Новости» сотрудник военно-следственных органов Следственного комитета России Александр Глухарев.

По его словам, тела погибших были эвакуированы с приграничной территории и доставлены в морг. После проведения экспертиз тела передавались родственникам. 

Глухарев сообщил также, что с середины августа в ходе поисковых мероприятий были найдены и эксгумированы тела 112 убитых жителей Суджи.

Фото.

Год после вторжения: хроника освобождения Курской области

Политика / Фото

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорвали государственную границу РФ и вторглись на территорию Курской области утром 6 августа прошлого года. Удар пришелся в направлении райцентра Суджа, который почти сразу оказался под украинским контролем. С первого же дня ВС РФ начали стягивать в Курскую область дополнительные подразделения. 

26 апреля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области. Последним под российский контроль перешло село Горналь.

По данным председателя СК России Александра Бастрыкина, в результате вторжения ВСУ в Курскую область погиб 331 мирный житель, еще 553 человека, включая 25 несовершеннолетних, пострадали, 14 000 человек признаны потерпевшими.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте