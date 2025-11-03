Роспотребнадзор исключил риск распространения лихорадки денге в России

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что распространение заболевания на территории России исключено, но туристам необходимо соблюдать меры защиты при поездках в эндемичные регионы. В таких странах следует носить закрытую одежду, пользоваться репеллентами и москитными сетками, а в помещениях – применять аэрозоли и фумигаторы. Кроме того, важно избегать скоплений стоячей воды – мест размножения комаров, добавили в пресс-службе.