Роспотребнадзор исключил риск распространения лихорадки денге в России
Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о случаях заболевания лихорадкой денге среди россиян, которые отдыхают на Мальдивах, риска распространения в РФ нет. Об этом «РИА Новости» рассказали в пресс-службе ведомства.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что распространение заболевания на территории России исключено, но туристам необходимо соблюдать меры защиты при поездках в эндемичные регионы. В таких странах следует носить закрытую одежду, пользоваться репеллентами и москитными сетками, а в помещениях – применять аэрозоли и фумигаторы. Кроме того, важно избегать скоплений стоячей воды – мест размножения комаров, добавили в пресс-службе.
3 ноября о случаях заболевания лихорадкой денге на Мальдивах сообщил Telegram-канал Shot. Заболевшие россияне рассказали каналу, что вирусом чаще заболевают на островах Укулас и Тинаду из-за обилия комаров, которые переносят лихорадку.
У одного из заболевших диагноз подтвердился уже в России, пишет Shot. У мужчины перед вылетом возникли сильная головная боль, повышенная температура, ломка мышц, слабость и тошнота, а затем на теле появилась сильная сыпь.
В Роспотребнадзоре ранее напомнили, что лихорадка денге не передается от человека к человеку, а только через укусы комаров. Лихорадка распространена в странах Юго-Восточной Азии, Африке, а также в тропическом и субтропическом поясе Северной, Центральной и Южной Америки.