В горах Непала при сходе лавины погибли семь человек
В результате схода лавины в базовом лагере пика Ялунг-Ри в Непале погибли семь человек, в том числе иностранные граждане, сообщает Kathmandu Post со ссылкой на полицию.
Еще четыре человека получили ранения, четверо числятся пропавшими без вести. Среди погибших – трое граждан США, один канадец, один итальянец и двое граждан Непала, сообщил представитель полиции. По данным правоохранителей, сход лавины произошел, когда команда непальских и иностранных альпинистов вместе с местными проводниками находилась в базовом лагере Ялунг-Ри и готовилась к восхождению на более высокую вершину Долма-Кханг (6332 м).
На прошлой неделе в результате схода лавины на севере Италии погибли пять граждан Германии. По данным СМИ, альпинисты путешествовали независимо друг от друга в составе трех групп. Они попали в снежную лавину 1 ноября во время восхождения на вершину Вертайншпитце высотой более 3500 м. Двое мужчин выжили в результате происшествия, их доставили вертолетом в больницу.