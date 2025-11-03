В горах Непала при сходе лавины погибли семь человек

На прошлой неделе в результате схода лавины на севере Италии погибли пять граждан Германии. По данным СМИ, альпинисты путешествовали независимо друг от друга в составе трех групп. Они попали в снежную лавину 1 ноября во время восхождения на вершину Вертайншпитце высотой более 3500 м. Двое мужчин выжили в результате происшествия, их доставили вертолетом в больницу.