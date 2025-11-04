МВД предупредило о мошенничествах с «Пушкинской картой»
Мошенники начали похищать деньги у подростков, обманывая их возможностью вывода средств с «Пушкинской карты». Преступники находят несовершеннолетних в социальных сетях и предлагают помощь в обналичивании средств. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы МВД.
Мошенники просят подростков сообщить номер карты, срок ее действия, трехзначный код с обратной стороны, а также коды подтверждения. После получения реквизитов злоумышленники списывают все доступные средства и прекращают общение, блокируя номер телефона и аккаунты жертвы.
В МВД подчеркивают, что законно снять наличные с «Пушкинской карты» или воспользоваться услугами посредников невозможно. Любое предложение купить или обналичить такую карту является мошеннической схемой.
Для предотвращения подобных преступлений в министерстве рекомендуют родителям провести с детьми беседы о безопасности персональных данных. Необходимо объяснить, что нельзя никому сообщать реквизиты банковских карт и коды доступа. Также специалисты советуют контролировать активность подростков в социальных сетях.
28 октября МВД сообщало, что мошенники часто действуют от имени Федеральной налоговой службы (ФНС). Злоумышленники, в частности, во время звонка могут представится «налоговой» и сообщить, что работодатель «не передал декларацию». Они просят заполнить форму онлайн и требуют назвать код из SMS-сообщения для «подтверждения».