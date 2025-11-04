Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

МВД предупредило о мошенничествах с «Пушкинской картой»

Ведомости

Мошенники начали похищать деньги у подростков, обманывая их возможностью вывода средств с «Пушкинской карты». Преступники находят несовершеннолетних в социальных сетях и предлагают помощь в обналичивании средств. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы МВД.

Мошенники просят подростков сообщить номер карты, срок ее действия, трехзначный код с обратной стороны, а также коды подтверждения. После получения реквизитов злоумышленники списывают все доступные средства и прекращают общение, блокируя номер телефона и аккаунты жертвы.

В МВД подчеркивают, что законно снять наличные с «Пушкинской карты» или воспользоваться услугами посредников невозможно. Любое предложение купить или обналичить такую карту является мошеннической схемой.

Для предотвращения подобных преступлений в министерстве рекомендуют родителям провести с детьми беседы о безопасности персональных данных. Необходимо объяснить, что нельзя никому сообщать реквизиты банковских карт и коды доступа. Также специалисты советуют контролировать активность подростков в социальных сетях.

28 октября МВД сообщало, что мошенники часто действуют от имени Федеральной налоговой службы (ФНС). Злоумышленники, в частности, во время звонка могут представится «налоговой» и сообщить, что работодатель «не передал декларацию». Они просят заполнить форму онлайн и требуют назвать код из SMS-сообщения для «подтверждения».

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её