Блогер Гасанов переобъявлен в розыск
Блогер Гусейн Гасанов, обвиняемый в отмывании денег, был переобъявлен в федеральный розыск. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на данные МВД.
В конце апреля Чертановский суд Москвы принял решение о заочном аресте Гасанова. Суд избрал меру пресечения в виде двухмесячного содержания под стражей с момента его задержания на территории России или экстрадиции. Также блогер был объявлен в международный розыск по уголовному делу о легализации денежных средств в особо крупном размере. Ему было заочно предъявлено обвинение.
Следствие считает, что в период с 2019 по 2021 г. Гасанов уклонился от уплаты налогов на сумму более 170 млн руб. Для придания видимости законного происхождения денег он легализовал свыше 20 млн руб. путем проведения финансовых операций.
В июне 2024 г. налоговая инспекция Москвы подала иск против Гасанова. Федеральная налоговая служба (ФНС) хотела взыскать с блогера имущество за его долги на 112 млн руб. Среди взыскиваемого имущества автомобили Chevrolet и Rolls Royce. В августе «Известия» сообщили, что Гасанов погасил все долги. Позже Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску ФНС. В середине мая стало известно, что МВД объявило блогера в розыск.