Блогер Гасанов переобъявлен в розыск

В конце апреля Чертановский суд Москвы принял решение о заочном аресте Гасанова. Суд избрал меру пресечения в виде двухмесячного содержания под стражей с момента его задержания на территории России или экстрадиции. Также блогер был объявлен в международный розыск по уголовному делу о легализации денежных средств в особо крупном размере. Ему было заочно предъявлено обвинение.