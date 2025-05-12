В июне 2024 г. налоговая инспекция Москвы подала иск против Гасанова. Федеральная налоговая служба (ФНС) хотела взыскать с блогера имущество за его долги на 112 млн руб. Среди взыскиваемого имущества автомобили Chevrolet и Rolls Royce. В августе «Известия» сообщили, что Гасанов погасил все долги. Позже Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску ФНС.