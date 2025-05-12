МВД объявило в розыск блогера Гусейна Гасанова
МВД объявило в розыск блогера Гусейна Гасанова по уголовному делу. Об этом свидетельствуют данные в базе данных ведомства.
По информации Telegram-канала Mash, он обвиняется по ч. 4 ст. 174 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем). Максимальное наказание за данное правонарушение предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.
Блогеру заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, утверждает Telegram-канал.
В июне 2024 г. налоговая инспекция Москвы подала иск против Гасанова. Федеральная налоговая служба (ФНС) хотела взыскать с блогера имущество за его долги на 112 млн руб. Среди взыскиваемого имущества автомобили Chevrolet и Rolls Royce. В августе «Известия» сообщили, что Гасанов погасил все долги. Позже Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску ФНС.
Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина говорила, что после обращения в МВД России на Гасанова обратили внимание. Тогда она утверждала, что блогер находится в бегах.