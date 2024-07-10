Мизулина: блогер Гасанов находится в бегах
Блогер Гусейн Гасанов находится в бегах, заявила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.
«После нашего обращения в МВД России на скамера [мошенника] Гасанова обратили внимание: налоговая обратилась с иском в суд, ряд его компаний закрыты за долги перед государством, а сам он находится в бегах», – написала она в Telegram.
Мизулина направила обращение в МВД в отношении Гасанова в ноябре 2023 г. Тогда же она просила провести проверку в отношении блогеров Эдварда Била, Ксении Губиной, Таты Феодориди, Асхаба Тамаева и др.
«Полагаем, что они могут действовать по схожему с задержанным Аязом Шабутдиновым мошенническому сценарию», – писала она.
Блогера-предпринимателя Шабутдинова арестовали в ноябре 2023 г. Его обвиняют в 50 эпизодах мошенничества. Следствие полагает, что предприниматель совместно с соучастниками, действуя от имени подконтрольных юридических лиц, в том числе «Like центра», создавал у граждан ложное впечатление о возможности ведения бизнеса и получения высокого дохода благодаря образовательным программам.