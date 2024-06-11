Суд в Москве продлил арест блогеру Шабутдинову еще на два месяца

Блогер находится в СИЗО с 4 ноября 2023 г. Его обвиняют в 50 эпизодах мошенничества. Следствие полагает, что предприниматель совместно с соучастниками, действуя от имени подконтрольных юридических лиц, в том числе «Like центр», создавал у граждан ложное впечатление о возможности ведения бизнеса и получения высокого дохода благодаря образовательным программам, что не соответствовало действительности.