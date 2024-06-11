Суд в Москве продлил арест блогеру Шабутдинову еще на два месяца
Таганский районный суд Москвы продлил на два месяца срок ареста блогера, совладельца бизнес-школы «Like центр» Аяза Шабутдинова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Шабутдинов пробудет под стражей до 16 августа.
Блогер находится в СИЗО с 4 ноября 2023 г. Его обвиняют в 50 эпизодах мошенничества. Следствие полагает, что предприниматель совместно с соучастниками, действуя от имени подконтрольных юридических лиц, в том числе «Like центр», создавал у граждан ложное впечатление о возможности ведения бизнеса и получения высокого дохода благодаря образовательным программам, что не соответствовало действительности.
4 апреля районный суд также наложил арест на денежные средства, находящиеся на лицевых счетах и изъятые в ходе обыска, и принадлежащий Шабутдинову транспорт.
18 апреля защита Шабутдинова обжаловала решение Таганского районного суда Москвы о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу и арест имущества.