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Суд в Москве продлил арест блогеру Шабутдинову еще на два месяца

Ведомости

Таганский районный суд Москвы продлил на два месяца срок ареста блогера, совладельца бизнес-школы «Like центр» Аяза Шабутдинова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Шабутдинов пробудет под стражей до 16 августа.

Блогер находится в СИЗО с 4 ноября 2023 г. Его обвиняют в 50 эпизодах мошенничества. Следствие полагает, что предприниматель совместно с соучастниками, действуя от имени подконтрольных юридических лиц, в том числе «Like центр», создавал у граждан ложное впечатление о возможности ведения бизнеса и получения высокого дохода благодаря образовательным программам, что не соответствовало действительности.

4 апреля районный суд также наложил арест на денежные средства, находящиеся на лицевых счетах и изъятые в ходе обыска, и принадлежащий Шабутдинову транспорт.

18 апреля защита Шабутдинова обжаловала решение Таганского районного суда Москвы о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу и арест имущества.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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