Защита Шабутдинова обжаловала продление меры пресечения и арест имущества
Защита инфобизнесмена и совладельца бизнес-школы «Like центр» Аяза Шабутдинова обжаловала решение Таганского районного суда Москвы о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу и арест имущества. Об этом пишет ТАСС.
«В суд поступили жалобы на продление меры пресечения Шабутдинову и на арест имущества», – сообщили агентству в суде.
Шабутдинов находится в СИЗО с 4 ноября 2023 г. по обвинению по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) по 50 эпизодам. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
По версии следствия, бизнесмен совместно с соучастниками, действуя от имени подконтрольных юридических лиц, в том числе ООО «Лайк центр», создавал у граждан ложное впечатление о возможности осуществления предпринимательской деятельности и получения высокого дохода благодаря образовательным программам, что якобы не соответствовало действительности.
11 апреля Таганский суд Москвы продлил арест инфобизнесмену на два месяца, он останется в СИЗО до 16 июня.
4 апреля районный суд также наложил арест на денежные средства, находящиеся на лицевых счетах, открытых в кредитно-финансовых учреждениях РФ, денежные средства, изъятые в ходе обыска, и принадлежащий Шабутдинову транспорт.