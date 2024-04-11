Суд продлил арест инфобизнесмену Шабутдинову до 16 июня
Таганский суд Москвы продлил арест инфобизнесмену Аязу Шабутдинову на два месяца, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Бизнесмен останется в СИЗО до 16 июня. 18 марта Мосгорсуд утвердил постановление Таганского суда о продлении срока содержания Шабутдинова под стражей.
Шабутдинов находится в СИЗО с 4 ноября 2023 г., ему было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Шабутдинову в связи с обвинениями грозит до 10 лет лишения свободы.
Инфобизнесмен является совладельцем бизнес-школы «Like Центр», выручка которой в 2023 г., согласно данным агентства Smart Ranking, составила 5,9 млрд руб. Компания предлагает «бизнес-курсы для тех, кто хочет зарабатывать больше».
4 апреля Таганский районный суд Москвы наложил арест на имущество Шабутдинова. Арест был наложен на денежные средства, находящиеся на лицевых счетах, открытых в кредитно-финансовых учреждениях РФ, денежные средства, изъятые в ходе обыска, и принадлежащий ему транспорт.