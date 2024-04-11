/ Общество

Суд продлил арест инфобизнесмену Шабутдинову до 16 июня

Ведомости

Таганский суд Москвы продлил арест инфобизнесмену Аязу Шабутдинову на два месяца, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Бизнесмен останется в СИЗО до 16 июня. 18 марта Мосгорсуд утвердил постановление Таганского суда о продлении срока содержания Шабутдинова под стражей.

Шабутдинов находится в СИЗО с 4 ноября 2023 г., ему было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Шабутдинову в связи с обвинениями грозит до 10 лет лишения свободы.

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Андрей Гордеев / Ведомости

Инфобизнесмен является совладельцем бизнес-школы «Like Центр», выручка которой в 2023 г., согласно данным агентства Smart Ranking, составила 5,9 млрд руб. Компания предлагает «бизнес-курсы для тех, кто хочет зарабатывать больше». 

4 апреля Таганский районный суд Москвы наложил арест на имущество Шабутдинова. Арест был наложен на денежные средства, находящиеся на лицевых счетах, открытых в кредитно-финансовых учреждениях РФ, денежные средства, изъятые в ходе обыска, и принадлежащий ему транспорт.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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