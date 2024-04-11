В Москве задержали супругу блогера Портнягина по делу о неуплате налогов
Блогер и бизнесмен Дмитрий Портнягин сообщил о задержании его супруги Екатерины Портнягиной, возбуждено уголовное дело о неуплате налогов. Об этом блогер сообщил в Telegram.
«Сегодня в 7:00 по мск в мой дом, офис, дачу приехали оперативники с обысками, задержали супругу Екатерину Портнягину. УД [уголовное дело] было заведено по статье 198 [УК РФ] – уклонение физического лица от налогов и сборов», – написал он.
По его словам, основное тело долга было погашено в августе 2022 г. в полном объеме и оставались только штрафы и пени, с которыми «мы не были согласны и вышли в суд». Портнягин добавил, что оплатит всю сумму штрафов и пеней в размере 64 млн руб. сегодня, не дожидаясь решения суда.
Источник агентства «РИА Новости» в правоохранительных органах подтвердил возбуждение дела в отношении Портнягина по ст. 198 и 174.1 УК РФ (отмывание денежный средств или иного имущества).
Сам блогер в начале и конце сообщения отметил, что выходит на связь «из зоны СВО, недалеко от ЛБС – линии боевого соприкосновения», и участвует в гуманитарных инициативах в рамках спецоперации.
«Я стараюсь объединить все предпринимательское сообщество, для того чтобы пройти этот непростой этап в истории России. Я надеюсь это недоразумение и в ближайшее время мою супругу отпустят, без каких либо условий», – написал он.
Позже предприниматель добавил, что председатель Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев «как обычно, знает все за день до случившегося события». «Делаем вывод и готовимся к ответным действиям», – написал он, не уточнив деталей. В 2022 г. Ковалев опубликовал на своем канале ролик, где назвал блогера мошенником и аферистом. После этого адвокат Портнягина Михаил Мушаилов подал на Ковалева в суд.
Портнягин является блогером и автором серии книг про бизнес «Трансформатор». Руководитель частного бизнес-клуба Club 500 и основатель банного комплекса Siberia.