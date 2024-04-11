В Москве задержали супругу блогера Портнягина по делу о неуплате налогов

По его словам, основное тело долга было погашено в августе 2022 г. в полном объеме и оставались только штрафы и пени, с которыми «мы не были согласны и вышли в суд». Портнягин добавил, что оплатит всю сумму штрафов и пеней в размере 64 млн руб. сегодня, не дожидаясь решения суда.