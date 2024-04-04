Суд наложил арест на имущество инфобизнесмена Аяза Шабутдинова
Таганский районный суд Москвы наложил арест на имущество инфобизнесмена Аяза Шабутдинова, которому предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия и постановил наложить арест на денежные средства, находящиеся на лицевых счетах, открытых в кредитно-финансовых учреждениях РФ, денежные средства, изъятые в ходе обыска у А. Р. Шабутдинова, и принадлежащее ему транспортное средство», – говорится в сообщении пресс-службы.
Шабутдинов – совладелец бизнес-школы «Like Центр», выручка которой в 2023 г., согласно данным агентства Smart Ranking, составила 5,9 млрд руб. Компания предлагает «бизнес-курсы для тех, кто хочет зарабатывать больше».
Инфобизнесмен находится в СИЗО с 4 ноября 2023 г., так как ему было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Шабутдинову в связи с обвинениями грозит до 10 лет лишения свободы.
18 марта Московский городской суд утвердил постановление Таганского районого суда о продлении срока содержания Шабутдинова под стражей.