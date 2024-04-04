Суд наложил арест на имущество инфобизнесмена Аяза Шабутдинова

Инфобизнесмен находится в СИЗО с 4 ноября 2023 г., так как ему было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Шабутдинову в связи с обвинениями грозит до 10 лет лишения свободы.