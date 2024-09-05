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Суд прекратил дело против блогера Гасанова на 112 млн рублей

Ведомости

Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску Федеральной налоговой службы (ФНС) с требованием взыскать с блогера Гусейна Гасанова имущество за долги на общую сумму 112 млн руб. Об этом из зала суда сообщил корреспондент «Известий».

«В связи с тем, что Гусейн оплатил всю налоговую задолженность в полном объеме, штраф и пени, сегодня налоговый орган отказался от своих требований, и в связи с этим суд прекратил производство», – уточнил адвокат блогера Дмитрий Козяйкин.

По его словам, сумма задолженности Гасанова, которую блогер выплачивал частями, составила более 300 млн руб.

16 августа «Известия» сообщили, что Гасанов погасил все долги перед ФНС.

В июне налоговая инспекция Москвы подала иск против Гасанова. ФНС хотела взыскать с блогера имущество за его долги на 112 млн руб. Среди взыскиваемого имущества автомобили Chevrolet и Rolls Royce.

10 июля глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина говорила, что после обращения в МВД России на Гасанова обратили внимание. Она утверждала, что сам блогер находится в бегах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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