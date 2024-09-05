Суд прекратил дело против блогера Гасанова на 112 млн рублей

«В связи с тем, что Гусейн оплатил всю налоговую задолженность в полном объеме, штраф и пени, сегодня налоговый орган отказался от своих требований, и в связи с этим суд прекратил производство», – уточнил адвокат блогера Дмитрий Козяйкин.