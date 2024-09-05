Суд прекратил дело против блогера Гасанова на 112 млн рублей
Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску Федеральной налоговой службы (ФНС) с требованием взыскать с блогера Гусейна Гасанова имущество за долги на общую сумму 112 млн руб. Об этом из зала суда сообщил корреспондент «Известий».
«В связи с тем, что Гусейн оплатил всю налоговую задолженность в полном объеме, штраф и пени, сегодня налоговый орган отказался от своих требований, и в связи с этим суд прекратил производство», – уточнил адвокат блогера Дмитрий Козяйкин.
По его словам, сумма задолженности Гасанова, которую блогер выплачивал частями, составила более 300 млн руб.
В июне налоговая инспекция Москвы подала иск против Гасанова. ФНС хотела взыскать с блогера имущество за его долги на 112 млн руб. Среди взыскиваемого имущества автомобили Chevrolet и Rolls Royce.
10 июля глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина говорила, что после обращения в МВД России на Гасанова обратили внимание. Она утверждала, что сам блогер находится в бегах.