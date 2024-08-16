Блогер Гусейн Гасанов погасил все долги перед ФНС

В июне налоговая инспекция Москвы подала иск против Гасанова, следует из картотеки арбитражных дел. ФНС хотела взыскать с блогера имущество за его долги на общую сумму 112 млн руб. Среди взыскиваемого имущества: автомобили Chevrolet и Rolls Royce. Дело назначили к судебному разбирательству в Арбитражном суде Москвы на 5 сентября.