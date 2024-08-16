Блогер Гусейн Гасанов погасил все долги перед ФНС
Блогер Гусейн Гасанов погасил долги перед Федеральной налоговой службой (ФНС). С соответствующими данными ознакомились «Известия».
По состоянию на 16 августа все долги блогера погашены. При этом 14 августа задолженность составляла более 73 млн руб.
В июне налоговая инспекция Москвы подала иск против Гасанова, следует из картотеки арбитражных дел. ФНС хотела взыскать с блогера имущество за его долги на общую сумму 112 млн руб. Среди взыскиваемого имущества: автомобили Chevrolet и Rolls Royce. Дело назначили к судебному разбирательству в Арбитражном суде Москвы на 5 сентября.
В июле глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявляла, что после обращения в МВД России на Гасанова обратили внимание. По ее словам, сам блогер находится в бегах.
Гасанов получил известность благодаря вайнам – коротким юмористическим роликам в Instagram (принадлежит компании Meta, которая запрещена и признана экстремистской на территории России). С 2017 г. блогер развивал YouTube-канал.