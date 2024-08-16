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Блогер Гусейн Гасанов погасил все долги перед ФНС

Ведомости

Блогер Гусейн Гасанов погасил долги перед Федеральной налоговой службой (ФНС). С соответствующими данными ознакомились «Известия».

По состоянию на 16 августа все долги блогера погашены. При этом 14 августа задолженность составляла более 73 млн руб.

В июне налоговая инспекция Москвы подала иск против Гасанова, следует из картотеки арбитражных дел. ФНС хотела взыскать с блогера имущество за его долги на общую сумму 112 млн руб. Среди взыскиваемого имущества: автомобили Chevrolet и Rolls Royce. Дело назначили к судебному разбирательству в Арбитражном суде Москвы на 5 сентября.

В июле глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявляла, что после обращения в МВД России на Гасанова обратили внимание. По ее словам, сам блогер находится в бегах.

Гасанов получил известность благодаря вайнам – коротким юмористическим роликам в Instagram (принадлежит компании Meta, которая запрещена и признана экстремистской на территории России). С 2017 г. блогер развивал YouTube-канал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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