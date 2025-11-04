На берегу Каспийского моря обнаружили более 100 погибших тюленей
В Тупкараганском районе на побережье от Асана до мыса Баутино обнаружено 112 погибших каспийских тюленей. Об этом сообщили в департаменте экологии Мангистауской области Казахстана, передает «КазТАГ».
Туши животных были найдены в ходе мониторинга береговой линии. По данным департамента, 39 туш тюленей обнаружили на участке от Асана до пляжа Форт-Шевченко. Еще 73 туши нашли от пляжа города до мыса Баутино.
Специалисты отдела лабораторно-аналитического контроля 3 ноября отобрали пробы морской воды в этих районах.
В декабре 2022 г. на побережье Каспийского моря в Дагестане было обнаружено около 700 туш мертвых тюленей. Мертвых животных обнаружили на участке от нефтебазы до устья реки Сулак на берегу в Кировском районе Махачкалы.