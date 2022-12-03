На побережье в Дагестане обнаружили около 700 мертвых тюленей
На побережье Каспийского моря в Дагестане обнаружено около 700 туш мертвых тюленей, количество погибших животных может увеличиться, сообщило в субботу Северо-Кавказское территориальное управление росрыболовства в своем Telegram-канале.
Мертвых животных в количестве 650–700 особей обнаружили на берегу моря в Кировском районе Махачкалы, на участке от Нефтебазы до устья реки Сулак, сообщили в управлении росрыболовства. Инспекторы продолжают исследовать побережье Каспийского моря на территории всей республики.
Причины гибели, по данным ведомства, пока не установлены. Специалисты «Каспийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства» занимаются сбором данных для определения причин гибели млекопитающих, в том числе проходят лабораторные исследования. Отмечается, что о случившемся в Махачкале сообщили региональному МЧС, Росприроднадзору, ФСБ и другим ведомствам.