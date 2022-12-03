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На побережье в Дагестане обнаружили около 700 мертвых тюленей

Ведомости

На побережье Каспийского моря в Дагестане обнаружено около 700 туш мертвых тюленей, количество погибших животных может увеличиться, сообщило в субботу Северо-Кавказское территориальное управление росрыболовства в своем Telegram-канале.

Мертвых животных в количестве 650–700 особей обнаружили на берегу моря в Кировском районе Махачкалы, на участке от Нефтебазы до устья реки Сулак, сообщили в управлении росрыболовства. Инспекторы продолжают исследовать побережье Каспийского моря на территории всей республики.

Причины гибели, по данным ведомства, пока не установлены. Специалисты «Каспийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства» занимаются сбором данных для определения причин гибели млекопитающих, в том числе проходят лабораторные исследования. Отмечается, что о случившемся в Махачкале сообщили региональному МЧС, Росприроднадзору, ФСБ и другим ведомствам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных