На побережье в Дагестане обнаружили около 700 мертвых тюленей

Причины гибели, по данным ведомства, пока не установлены. Специалисты «Каспийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства» занимаются сбором данных для определения причин гибели млекопитающих, в том числе проходят лабораторные исследования. Отмечается, что о случившемся в Махачкале сообщили региональному МЧС, Росприроднадзору, ФСБ и другим ведомствам.