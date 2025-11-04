Обвиняемый в подрыве «Северных потоков» украинец объявил голодовку

По словам адвоката, отказы от еды начались 31 октября. Кузнецов требует, чтобы в тюрьме соблюдались его «основные права», в том числе право на достаточное питание, здоровую окружающую среду и другие. Как уточнил Канестрини, с 22 августа, когда обвиняемого арестовали, ему еще не предоставляли питание, «соответствующее состоянию его здоровья».