Обвиняемый в подрыве «Северных потоков» украинец объявил голодовку
Украинец Сергей Кузнецов, который ожидает решения об экстрадиции в Германию из итальянской тюрьмы по обвинению в подрыве газопроводов «Северный поток», объявил голодовку, сообщил его адвокат Никола Канестрини.
«Защита сообщила компетентным органам о голодовке, объявленной подзащитным, бывшим украинским офицером, содержащимся в тюрьме строгого режима в Италии», – сказал представитель защиты Кузнецова (цитата по «РИА Новости»).
По словам адвоката, отказы от еды начались 31 октября. Кузнецов требует, чтобы в тюрьме соблюдались его «основные права», в том числе право на достаточное питание, здоровую окружающую среду и другие. Как уточнил Канестрини, с 22 августа, когда обвиняемого арестовали, ему еще не предоставляли питание, «соответствующее состоянию его здоровья».
27 октября апелляционный суд в Италии постановил экстрадировать Кузнецова в Германию. Канестрини говорил, что сторона защиты обжалует это решение в Верховном кассационном суде. По его словам, в ходе судебного разбирательства были допущены процессуальные нарушения, которые ставят под сомнение его законность и соответствие принципам справедливого судебного разбирательства.
Теракт произошел 26 сентября 2022 г. в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. После взрывов целой осталась только одна нитка «Северного потока – 2», но Германия не разрешила ввести ее в эксплуатацию.