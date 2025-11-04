Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Обвиняемый в подрыве «Северных потоков» украинец объявил голодовку

Ведомости

Украинец Сергей Кузнецов, который ожидает решения об экстрадиции в Германию из итальянской тюрьмы по обвинению в подрыве газопроводов «Северный поток», объявил голодовку, сообщил его адвокат Никола Канестрини.

«Защита сообщила компетентным органам о голодовке, объявленной подзащитным, бывшим украинским офицером, содержащимся в тюрьме строгого режима в Италии», – сказал представитель защиты Кузнецова (цитата по «РИА Новости»).

По словам адвоката, отказы от еды начались 31 октября. Кузнецов требует, чтобы в тюрьме соблюдались его «основные права», в том числе право на достаточное питание, здоровую окружающую среду и другие. Как уточнил Канестрини, с 22 августа, когда обвиняемого арестовали, ему еще не предоставляли питание, «соответствующее состоянию его здоровья».

27 октября апелляционный суд в Италии постановил экстрадировать Кузнецова в Германию. Канестрини говорил, что сторона защиты обжалует это решение в Верховном кассационном суде. По его словам, в ходе судебного разбирательства были допущены процессуальные нарушения, которые ставят под сомнение его законность и соответствие принципам справедливого судебного разбирательства.

Теракт произошел 26 сентября 2022 г. в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. После взрывов целой осталась только одна нитка «Северного потока – 2», но Германия не разрешила ввести ее в эксплуатацию.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её